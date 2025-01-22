Глава «Росатома» Алексей Лихачёв посетил стройплощадку Ленинградской АЭС

22 января 2025 года в рамках рабочего визита на Ленинградскую АЭС генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв посетил строительную площадку и проконтролировал сооружение новых энергоблоков атомной станции.

«Почти год назад мы заливали первый бетон в фундамент здания реактора энергоблока № 7. Сейчас фундаменты всех зданий ядерного острова готовы к возведению стен и монтажу оборудования. Уже совсем скоро такая же операция предстоит на энергоблоке № 8. Темпы строительства будут только нарастать. Новая очередь ЛАЭС гарантированно обеспечит работой почти две тысячи человек, а регион - чистой атомной энергией», - прокомментировал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Сегодня на строительной площадке энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС трудятся около 600 человек, которые проводят работы на 18-ти объектах. Для выполнения строительно-монтажных работ на 4-й очереди ЛАЭС задействовано порядка 100 единиц техники. Генеральный подрядчик сооружения - АО «Концерн Титан-2».

Напомним, что ввод в эксплуатацию блоков № 7 и № 8 запланирован на 2030 и 2032 годы соответственно. Ежегодно каждый новый блок будет передавать в энергосистему страны почти 9 миллиардов киловатт*часов электроэнергии. За 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 млрд кВтч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.

Также в ходе визита глава Росатома вручил награды работникам Ленинградской АЭС и концерна «Титан-2» за заслуги перед атомной отраслью, обеспечение безопасности и надежности. Почётной грамоты удостоены члены династии Негоревых, которые неразрывно связаны с Ленинградской атомной станцией с 1975 года, а общий стаж всех членов династии составляет 154 года.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспектив, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года общий прогнозный объём ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования составит 88,477 млн кВт. Суммарная мощность электростанций электроэнергетических систем России к этому сроку достигнет 299,345 млн кВт. В частности, по утвержденной Генсхеме размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года планируется увеличение доли мощностей атомных электростанций в структуре производства электроэнергии в стране с 18,9% в 2023 г. до 24% в 2042 г. Кроме того Президентом поставлена задача к 2045 году увеличить долю атомной выработки в энергобалансе до 25%, что в полной мере отражено в новой генсхеме, утвержденной правительством РФ. В общей сложности до 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» ( www.rosenergoatom.ru ) – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.