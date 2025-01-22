Пластиковый мир победил. Cуперконцентрат Рупластики 25 и новая полимерная доктрина для кабельного бизнеса

С 21 по 24 января 2025 года в Экспоцентре проходит Рупластика – это выставочная площадка, где в одном месте собраны все компетенции и технологической области в области полимерного сырья. RusCable.Ru посетил выставку и посмотрел на нее с точки зрения кабельщика, чтобы понять — как тренды полимерной индустрии будут определять вектор развития кабельного бизнеса.

Важное замечание. Мы не ставим перед собой цель сделать полномасштабный обзор выставки. С учетом масштаба с более, чем 1000 компаний-участников — это нереальная задача. Мы сосредоточимся только на кабельном и электротехнических сегментах и постараемся не показать стенды компаний, а понять и объяснить глобальные тендеции, которые могут влиять на кабельный бизнес и поделиться впечатлениями с уровня посетителя. Мы постараемся рассказать об аспектах организации мероприятия, которые помогут лучше понять истинную атмосферу Рупластики 2025.

В зоне регистрации очередь не была заметна. Самое долгое - очередь в гардероб. Пропускные рамки тоже перенесли из привычного места.

Скорый переезд из ЭКСПОЦЕНТРА

Это последняя Рупластика, которая проходит в Экспоцентре. Выставка Cabex 2025 тоже станет последней. Далее площадка ЭКСПОЦЕНТРА будет полностью перестроена в постоянно действующую экспозицию “Россия” и все коммерческие выставки переедут на новые площадки. Рупластика 2026 уже точно определилась с площадкой и пройдет в Крокусе, что будет с выставкой Cabex 2026 еще предстоит узнать. Ощущение скорого переезда с ЭКСПОЦЕНТРА чувствуется и на Рупластике.

Территория Экспоцентра постепенно переделывается и переоформляется под центр "Россия". Это последний выставочный сезон.

Зоны регистраций, южный вход, плакаты и внутренняя логистика Экспоцентра уже начали перестройку. ЭКСПОЦЕНТР, который никогда не был особенно дружелюбным ни к посетителям, ни к участникам, стал еще чуть менее удобным. Терпимо? Да, терпимо. Но это в последний раз.

Случайная фотография посетителей выставки, где заметив камеру показали язык. Если отойти от центральных проходов, то посетителей уже не кажется так много.

Не человеческий масштаб

Рупластика 2025 очень большая. Это выставка не человеческого масштаба, которую нереально обойти, посмотреть и вникнуть ни за один, ни за четыре дня.. В RUPLASTICA 2025 приняли участие свыше 1000 технологических компаний, представляющих более 20 стран (совместно с UPAKEXPO и RECYCLING SOLUTIONS, проекты Пресс-формы и Штампы и Additive Minded). Есть отдельные экспозиции компаний из Турции, Китая, Италии, Ирана, Индии и др., а наибольшую площадь, по традиции, займут более 500 производителей из 39 регионов России. Общая площадь выставки превысила 25 000 м2, а стенды находятся в 8 павильонах и залах комплекса. Ожидаемая посещаемость около 30000 человек.

Фотография идеально передает то, что можно увидеть на Рупластике. Тут и мешки с полиэтиленом и оборудование и коробки и разного уровня стенды. Выставка по-настоящему огромная и разноплановая.

Экспозиция объединяет в одном пространстве несколько смежных областей, охватив весь жизненный цикл полимеров – от синтеза и превращения в изделие, до вторичной переработки и утилизации. На выставке такого масштаба можно только успеть проработать свой конкретный интерес. Несмотря на масштабность события все действительно неплохо организовано и распределено. Компании действительно находятся в тематических зонах, оборудование с оборудованием, сырье в павильоне Форум, отдельно пресс-формы. Нет излишнего микширования для заполнения пространства. Все четко, понятно, структурировано и по-разному. Например, выставка УПАКЭКСПО смотрится сильно проще по сравнению с полимерной индустрией. Здесь и масштаб компаний скромнее и продукт понятнее. А вот сырьевые компании показали себя по полной.

Стенд Лукойла второй по воспринимаемому размеру после Сибура. Так стенд воспринимается, когда проходишь рядом.

А вот так стенд Лукойл выглядит полностью.

Сибуром единым

В центральной зоне павильона Форум расположился самый крупный стенд Рупластики - стенд компании Сибур. С южной стороны от него Лукойл, с западной - НПП Полипластик”, а с северной и восточных сторон стенды компаний поменьше и поскромнее. Стенд Сибура, безусловно, выступает доминантой выставки и формирует путь движения людей. Пока в центральной зоне павильона Форум буквально не протолкнуться, всего в паре стендов в стороне могут быть абсолютно пустые коридоры со скучающими участниками. Такова реальность. Из наблюдений - отдельные переговорки и технические помещения Сибура, которые использовались для гардероба и для хранения вещей. Эти “переговорки”, по суммарной площади, наверное, больше любых других стендов на выставке.

На этой фотографии стенд Сибура. Он настолько большой и высокий, а вокруг так много людей, что захватить все в один кадр практически нереально (если не использовать широкоугольную линзу. Важно понимать, что именно так и воспринимаются стенды-гиганты. Иногда даже не понятно, что это за компания, ты просто видишь огромные стены, экраны или конструкции. Вот такой масштаб, который полностью соответствует масштабу влияния компании.

Вот еще попытка сфотографировать стенд Сибура. Он слишком большой, чтобы в текущей конфигурации его можно было снять.

Деловая программа для всех

Большой выставке мало одной сцены. Сразу на трех тематических площадках и в зоне полимерного Хакатона параллельно идут выступления, круглые столы, даже своеобразные стендапы, где компании презентуют свои решения в полимерной отрасли, выкатывают плоские шутки с плохой адгезией и делятся полезной отраслевой информацией.

На всех площадках деловой программы действительно плотно и много слушателей. Найти свободный стул не просто.

Две почти идентичные площадки для деловых мероприятий находятся рядом друг с другом. Звук не мешает.

Отдельно реализована изолированная студия для съемок интервью, подкастов и работы отраслевых журналистов с выделенной съемочной командой. Организаторы постарались, чтобы контент о выставке был действительно сохранен и пополнил отраслевую базу знаний. Многое из того, что было на площадках потом появится в каналах и соцсетях Рупластики. 23 января в рамках открытой студии портал RusCable.Ru тоже подготовит тематические интервью и поговорит с представителями индустрии.

Открытая видеостудия на выставке Рупластика 2025. Организаторы постарались и создали удобное пространство для съемок. RusCable.Ru запишет интервью с участниками и гостями мероприятия.

Почему так мало компаундеров?

К сожалению, Рупластика 2025 все менее интересна для кабельщиков. Здесь практически нет компаундеров и системно значимых поставщиков для кабельного бизнеса. Выставку словно проигнорировали компании, которые должны задавать тренд полимерной индустрии.

НПП ПОЛИПЛАСТИК один из немногих системных компаундеров кабельной отрасли находятся в центральной части экспозиции.

На фото Илья Комаров, сотрудник НПП "Полипластик". Радует, что лица на выставке и в компании не меняются каждый год. Компетенции накапливаются и сохраняются.

Например, кажется странным, что МЕТАКЛЭЙ, БАШПЛАСТ, ВХЗ, УРЗП, Техинвест-М и другие крупные компаундеры словно проигнорировали выставку. Здесь можно найти стенды компаний GAVARY COMPOUND, НПП ПОЛИПЛАСТИК, ЕВРОТЕК. Даже относительно небольшая компания International Plastic Guide и та имела выделенную переговорку в то время как системные игроки рынка кабельных компаундов в лучшем случае были посетителями.

Почему так? Нет интереса к выставке? Это не то мероприятие? Тогда почему среди посетителей так много людей из кабельной отрасли? Разве у кабельщиков нет задач, которые нужно решить? Разве рынок кабельных полимеров окончательно определился и пришел к общему пониманию? Кажется, что полимерные компании не видят в кабельном рынке больших перспектив или они просто сделали ошибку в своем маркетинге, упуская возможности Рупластики?

Компаундеры и кабельщики больше посетители, чем участники выставки. Можно застать и такую классическую сцену с рюмками. Хорошее дело. Нетворкинг по-полной.

Рекурсия цен на компаунды

В рамках выставки нам удалось пообщаться с представителями кабельных заводов, компаундерами, поставщиками сырья и оборудования. Поскольку разговоры носили частный характер, то редакция RusCable.Ru не будет указывать источник конкретной информации.

Главное слово Рупластики 2025 - суперконцентрат. Оно везде.

Большинство участников рынка предполагает, что в 2025 году объемы поставок полимеров для использования в кабельном бизнесе будет снижаться. При этом снижение будет не постепенным и плавным, а скорее будет волнообразным. Например, как отметил один из представителей кабельных заводов, они в январе вообще не купили ни одной партии полимеров, так как имели достаточный объем сырья еще в декабре, а объем портфель заказов в производстве - минимальный. Эта ситуация характерна не для одного завода, а, как следует из разговоров с участниками кабельного рынка, наблюдается в массовом сегменте кабеля для строительства. Цены на сырье все запрашивают, но отгрузки минимальные - сообщил один из компаундеров. Ситуация понятна.

Башкирская Содовая компания. Года три точно на своем месте. Стабильно и хорошо.

Кабельщики максимально сушат склады материалов, выполняют “хвосты” декабрьских заказов и не видят, что завтра объем может свалиться на них. Компаундеры, ощущая на себе падение спроса и отгрузок, зеркально снижают объемы закупок сырья для производства компаундов. Поставщики и импортеры сырья делают заказы на партии меньшего объема. Но как развернется ситуация через месяц?

Импорт из Турции и Ирана в приоритете.

Когда кабельный завод получит заказ - ему нужно будет получить компаунд за несколько дней, а значит, компаундер должен иметь сырье, а значит, он должен или иметь остаток или оперативно купить его у поставщика или импортера. А если эта ситуация произойдет не с одним, а сразу с несколькими предприятиями? Что мы увидим? Мы увидим как на рынке возник краткосрочный локальный дефицит и кабельщик купит компаунд с другой наценкой, что скажется и на цене кабеля.

Кому суперконцентраты?

Из разговоров с участниками рынка, кажется, что именно такой сценарий произойдет на российском рынке кабельных компаундов в ближайшие месяц-два. Компаундеры поумнее и те, кто смог сформировать себе достаточный запас именно в ближайшие пару месяцев могут стать теми, кого будут обвинять в том, что они “ломают” рынок своими низкими ценами и демпингуют. Все будут искать проблемы в качестве, но качество тут ни при чем. Просто те компаундеры и игроки рынка, кто смотрит дальше, чем на 1-2 месяца и имеют достаточный капитал могут по-настоящему играть и оказывать влияние на ценообразование, а не следовать за прайсами других игроков.

Сколько стоит? Какие цены. Наверное, это один из самых частых вопросов на выставке.

Главное, чтобы пошло!

Рынок кабельных полимеров — очень гибкий и конкурентный. В условиях ограниченного сбыта, наличия четкого логистического плеча, относительно небольшого числа распространенных рецептур и нестабильности цен на сырье возникает ощущение, что главное условие для успешной работы — это не технология, не рецептура, а умение и возможность для арбитража на рынке. Тот, кто вовремя купил, вовремя продал и смог сделать стабильное качество побеждает в конкуренции (речь идет именно о стабильности рецептуры от партии к партии, а не о том, насколько “качественным” в общепринятом смысле является компаунд). За редким исключением заводы готовы рассматривать новых поставщиков, проводить испытания полимеров, внедрять новые материалы, если они обещают улучшенные экономико-технические характеристики. Полимеры в кабеле могут оценивать по ГОСТу и общепринятым методам испытаний, но конечное слово за конкретной линией, которая будет работать на этом материале. Если материал “пошел”, то все остальное, как правило, решаемо. Именно поэтому иногда кажется странным, что заводы из центральной России готовы возить компаунд откуда-то с Урала, хотя в соседней области есть похожее производство. Дело не в цене, точнее не только в цене. Цена — это повод для разговора, а рецептура и пресловутое “идет-не идет” никакими деньгами не измерить.

Оборудования на выставке очень много! Действительно Рупластика, наверное, лидер по живой демонстрации. Нигде такого количества подключенных станков я не видел.

А что с качеством?

Весь фальсификат на кабельном рынке уже давно сместился в сторону полимерных материалов. Все чаще в протколах различных общественников выявляются нарушения в свойствах кабеля, связанных с качеством используемых полимеров. Практически все сходятся во мнении, что текущее качество кабельных компаундов находится в серой зоне. Полимеры устраивают производителей, обеспечивают необходимые свойства и технические характеристики, которые устраивают потребителей, но в большом количестве случаев не могут пройти по всем стандартам принятых документов. Получается, что почти все полимеры на рынке одновременно и фальсификат и не фальсификат. Нет жалоб (кроме тех, где полимерщики или кабельщики жалуются друг на друга). Если и возникают проблемы с качеством, то эти проблемы действительно решаются. Все компаундеры с кем удалось поговорить так или иначе признают, что они многократно получали возвраты от кабельных заводов, что говорит о том, что кабельщики не готовы покупать откровенный полимерный фальсификат и мусор. Формально всех все устраивает, рынок так сформировался и так работает. Рынок дает кабельщикам выбор, когда одну и ту же рецептуру можно купить по цене и в 170 и в 300 рублей. И, главное, и ту и другую покупают. В разных объемах, разные предприятия, но покупают. Нет универсального дешевого материала, нет гарантии, что дорогой материал будет хорошим. Есть огромное количество тонкостей и нюансов в качестве полимеров.

Кабельные компаунды и электротехнические марки присутствуют на выставке, но приоритет явно на других отраслях.

Кабельщику тут не место! Это для компаундеров!

Из-за отсутствия многих компаундеров, ориентированных на производство кабельных компаундов можно сказать, что Рупластика перестает быть точкой притяжения и обязательной к посещению для кабельщика. Нужна ли эта выставка компаундерам? Да, нужна. Но все зависит от постановки вопроса. Если год назад мы говорили, что все кабельщики пришли на Рупластику, то теперь, наверное, можно сказать, что все компаундеры стали приходить на выставку не чтобы продать, а чтобы купить. Для них есть все — мастербатчи, красители, наполнители, суперконцентраты, запчасти, оборудование, упаковка.

Атмосфера выставки глазами кабельщика. Эта фотография отлично передает общее ощущение.

Несмотря на свой масштаб Рупластика стала еще более полимерной и замнкнутой на себе. Компаундеру здесь будет интересно и полезно, а кабельщикам… Кабельщикам остается ждать Cabex 2025 через пару месяцев. А еще кабельщикам придется брать вопрос полимеров под свой контроль и входить в этот рынок. И, если уж не покупать полимерные компании, то хотя бы строить более тесные и системные отношения со своими потребителями, учиться вырабатывать совместные проекты и планирование закупок, чтобы обеспечивать стабильные, ритмичные поставки и сохранять стабильность качества конкретных марок. Исходя из увиденного, услышанного и замеченного RusCable.Ru на Рупластике 2025 пластиковый мир победил, а кабельщики в пролете и им будет не просто вернуть себе контроль над собственной изоляцией и оболочкой.

Дополнительную информацию о выставке, фото и видеоматериалы смотрите в ближайшем эфире RusCable Live уже 24 января на RusCable.Ru.

Текст: Сергей Кузьминов.