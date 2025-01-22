Системные операторы России и Центральной Азии координируют планы развития национальных энергосистем

22 января в Иркутской области состоялась встреча руководителей Системного оператора и энергокомпаний Центральной Азии по вопросам технологического взаимодействия и перспективного развития национальных энергосистем.

Участники отметили важность обмена информацией и координации планов по развитию национальных энергосистем России и Центральной Азии и реализации инфраструктурных проектов в энергетике.

Стороны договорились обмениваться опытом в части методологии прогнозирования электропотребления, организации технологического присоединения новых энергообъектов и потребителей электроэнергии, принципов учета установленной мощности и выработки объектов ВИЭ-генерации при планировании будущего облика энергосистем.

«Встреча на Байкале – важный шаг на пути к укреплению технологического взаимодействия с партнерами из Центральной Азии, энергосистемы которых исторически связаны с ЕЭС Россией общими сетями. Подобные мероприятия позволяют детально обсудить и сблизить позиции по актуальным вопросам сотрудничества, синхронизировать планы развития параллельно работающих энергосистем ЕЭС России, ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии, проанализировать и выработать наиболее взвешенные подходы к системному развитию энергетики стран-партнеров, упрочить деловые и дружеские связи в профессиональном сообществе», – подчеркнул Председатель Правления Федор Опадчий.

Кроме главы Системного оператора с российской стороны в совещании также приняли участие директор по развитию ЕЭС - руководитель дирекции АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс, его заместители Дмитрий Яриз и Дмитрий Афанасьев, директор филиала Иркутское РДУ Дмитрий Маяков и генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС» Руслан Измайлов.

На совещании руководители российского Системного оператора и его дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС» рассказали о новой модели планирования перспективного развития электроэнергетики, действующей с 2023 года, основных принципах нормативно-правового регулирования в этой сфере. Также они представили результаты разработки ключевых документов по определению будущего облика энергосистемы – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2025–2030 годы.

Представители руководства АО «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company), ОАО «Национальные электрические сети Узбекистана» и ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» выступили с докладами, в которых проинформировали коллег об основных параметрах функционирования национальных энергосистем и ключевых направлениях их развития. Кроме того, они рассказали об особенностях систем планирования перспективного развития электроэнергетики, действующих в каждой из стран, и ознакомили собравшихся с проектами крупнейших вводов генерации и объектов электросетевого комплекса.

На совещании был заслушан доклад Хамидиллы Шамсиева, возглавляющего Координационно-диспетчерский центр (КДЦ) «Энергия», — негосударственную некоммерческую организацию, координирующую оперативно-технологическую деятельность в энергосистемах и на энергообъектах ОЭС Центральной Азии. Он рассказал о проблемах и вариантах технических решений для интеграции в Объединенную энергосистему Центральной Азии запланированного на ближайшие годы значительного объема ВИЭ-генерации, характеризующейся высокой метеозависимостью и нестабильностью выработки.

Программа включала визит в филиал Системного оператора Иркутское РДУ.

С 2022 года российский Системный оператор принимает участие в работе Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии в статусе наблюдателя. Этот статус позволяет участвовать в информационном обмене о технико-экономических показателях работы энергосистем и межрегиональных проектах, потенциально способных оказывать влияние на параллельную работу ЕЭС России, ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии. Также участие в КЭС ЦА помогает осуществлять обмен накопленным практическим опытом по управлению электроэнергетическими режимами в условиях глобального энергоперехода и разработке документов перспективного развития.