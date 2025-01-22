Системные операторы России и Центральной Азии координируют планы развития национальных энергосистем

4 часа назад
269
Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

22 января в Иркутской области состоялась встреча руководителей Системного оператора и энергокомпаний Центральной Азии по вопросам технологического взаимодействия и перспективного развития национальных энергосистем.

Участники отметили важность обмена информацией и координации планов по развитию национальных энергосистем России и Центральной Азии и реализации инфраструктурных проектов в энергетике.

Стороны договорились обмениваться опытом в части методологии прогнозирования электропотребления, организации технологического присоединения новых энергообъектов и потребителей электроэнергии, принципов учета установленной мощности и выработки объектов ВИЭ-генерации при планировании будущего облика энергосистем.

«Встреча на Байкале – важный шаг на пути к укреплению технологического взаимодействия с партнерами из Центральной Азии, энергосистемы которых исторически связаны с ЕЭС Россией общими сетями. Подобные мероприятия позволяют детально обсудить и сблизить позиции по актуальным вопросам сотрудничества, синхронизировать планы развития параллельно работающих энергосистем ЕЭС России, ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии, проанализировать и выработать наиболее взвешенные подходы к системному развитию энергетики стран-партнеров, упрочить деловые и дружеские связи в профессиональном сообществе», – подчеркнул Председатель Правления Федор Опадчий.

Кроме главы Системного оператора с российской стороны в совещании также приняли участие директор по развитию ЕЭС - руководитель дирекции АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс, его заместители Дмитрий Яриз и Дмитрий Афанасьев, директор филиала Иркутское РДУ Дмитрий Маяков и генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС» Руслан Измайлов.

На совещании руководители российского Системного оператора и его дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС» рассказали о новой модели планирования перспективного развития электроэнергетики, действующей с 2023 года, основных принципах нормативно-правового регулирования в этой сфере. Также они представили результаты разработки ключевых документов по определению будущего облика энергосистемы – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2025–2030 годы.

Представители руководства АО «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company), ОАО «Национальные электрические сети Узбекистана» и ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» выступили с докладами, в которых проинформировали коллег об основных параметрах функционирования национальных энергосистем и ключевых направлениях их развития. Кроме того, они рассказали об особенностях систем планирования перспективного развития электроэнергетики, действующих в каждой из стран, и ознакомили собравшихся с проектами крупнейших вводов генерации и объектов электросетевого комплекса.

На совещании был заслушан доклад Хамидиллы Шамсиева, возглавляющего Координационно-диспетчерский центр (КДЦ) «Энергия», — негосударственную некоммерческую организацию, координирующую оперативно-технологическую деятельность в энергосистемах и на энергообъектах ОЭС Центральной Азии. Он рассказал о проблемах и вариантах технических решений для интеграции в Объединенную энергосистему Центральной Азии запланированного на ближайшие годы значительного объема ВИЭ-генерации, характеризующейся высокой метеозависимостью и нестабильностью выработки.

Программа включала визит в филиал Системного оператора Иркутское РДУ.

С 2022 года российский Системный оператор принимает участие в работе Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии в статусе наблюдателя.  Этот статус позволяет участвовать в информационном обмене о технико-экономических показателях работы энергосистем и межрегиональных проектах, потенциально способных оказывать влияние на параллельную работу ЕЭС России, ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии. Также участие в КЭС ЦА помогает осуществлять обмен накопленным практическим опытом по управлению электроэнергетическими режимами в условиях глобального энергоперехода и разработке документов перспективного развития.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв посетил стройплощадку Ленинградской АЭС
4 часа назад
284
22 января 2025 года в рамках рабочего визита на Ленинградскую АЭС генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв посетил строительную площадку и проконтролировал сооружение новых энергоблоков атомной станции. «Почти год назад мы заливали первый бетон в фундамент здания реактора энергоблока № 7. Сейчас фундаменты всех зданий ядерного острова готовы к возведению...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу по развитию энергетического комплекса Ростовской области
7 часов назад
281
Под руководством Сергея Цивилева состоялось совещание, посвященное реализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы и дальнейшему развитию энергетики Ростовской области. Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко и представит...
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
20 янв. 2025, 09:00
1321
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле, передает корреспондент ТАСС. Документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень: он закрепляет их статус как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития...
Роман Старовойт провел первое заседание проектного офиса по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
17 янв. 2025, 16:00
3715
В заседании приняли участие представители Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», Правительства Москвы, ООО «ВСМ Две Столицы», ГТЛК, другие участники проекта. «Согласно плану, активная фаза строительства магистрали должна начаться в этом году, поэтому одна из основных задач – это завершение проектирования и получение заключения Главгосэкспертизы по всем эт...
В Минтрансе обсудили вопрос строительства обхода Адлера
17 янв. 2025, 13:00
2806
Министр транспорта Роман Старовойт провел первое заседание экспертного совета по рассмотрению технико-экономических параметров инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры. «Минтранс и подведомственные организации реализуют крупнейшие в стране инфраструктурные проекты в области транспорта. Такие объекты, как правило, являются уникальными, а решения по ним требуют всестороннего ра...
Россия и Ливия активизируют сотрудничество в энергетической сфере
16 янв. 2025, 18:00
3469
Роман Маршавин провёл рабочую встречу с Послом Ливии в России Эмхемедом Альмаграви.  Ключевой темой встречи стала подготовка к возобновлению деятельности Российско-Ливийской Межправкомиссии. Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.  Прорабатывается возможность проведения двусторонней встречи сопредседате...
Минэнерго России приняло участие в 15-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA)
13 янв. 2025, 11:30
4186
Утверждены долгосрочные планы по строительству объектов ВИЭ, согласно которым мощности по солнечной и ветровой энергетики в России вырастут к 2042 году более чем в четыре раза, достигнув 17 ГВт. Об этом сообщил Евгений Грабчак в ходе пленарной сессии Ассамблеи IRENA.  Уже сейчас развитие возобновляемых источников идёт ускоренным темпом в зонах приоритетного роста спроса на электроэнергию &...
Сергей Цивилев обсудил с руководителями энергетических компаний актуальные вопросы работы российского энергетического комплекса
10 янв. 2025, 11:00
4595
Сергей Цивилев провел рабочее совещание, посвященное итогам 2024 года и дальнейшим планам развития российского энергетического комплекса. В ходе встречи заместители Министра энергетики и руководители энергетических компаний отчитались о проделанной работе и доложили о текущих задачах.   Министр уделил особое внимание реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042...
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
28 дек. 2024, 09:15
5667
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В нём приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы и других профильных ведомств, правительства города Москвы и Московской области, депутаты Госдумы, руководители и представ...
Александр Новак провёл заседание совета директоров «Кавказ.РФ»
20 дек. 2024, 12:15
5917
На площадке Координационного центра Правительства вице-премьер Александр Новак провёл 132-е заседание совета директоров института развития СКФО. Открывая мероприятие, он поблагодарил участников за активное взаимодействие в решении поставленных задач и отметил позитивную динамику социально-экономического развития округа по предварительным итогам года. «Уходящий г...
Приоритетные транспортные проекты Сахалинской области обсудили в Минтрансе России
20 дек. 2024, 11:45
5773
Министр транспорта Роман Старовойт провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Обсуждались ключевые для региона направления транспортного развития. Сахалинская область – единственный в стране островной регион, расположенный на 87 островах и включающий в себя остров Сахалин с прилегающими к нему территориями, в связи c чем особо важную роль играет развитие портово...
Минэнерго: «Присоединение ОЭС Востока к ценовой зоне оптового рынка закладывает основу для инвестиций в ВИЭ в ДФО»
19 дек. 2024, 10:30
5807
Возобновляемая энергетика уже стала значимым элементом энергосистемы, сообщил Андрей Максимов на конференции АРВЭ-2024 «Место возобновляемой энергетики в энергобалансе страны: как обеспечить возможность покрытия дефицита электроэнергии на фоне роста экономики?». В энергетическом ведомстве отметили, что, если сейчас доля СЭС и ВЭС в энергобалансе страны невелика и составляет порядка...
Системные операторы России и Центральной Азии подтвердили намерение координировать планы по развитию энергосистем
19 дек. 2024, 10:15
5273
Директор по развитию ЕЭС - руководитель Дирекции Денис Пилениекс принял участие в установочном заседании Рабочей группы Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА) по перспективному развитию энергосистем макрорегиона.  Договоренность о создании постоянно действующей рабочей группы достигнута на 42-м заседании КЭС ЦА в октябре. Ключевая задача  рабочей гру...
Генеральный директор ОДУ Юга ответил на вопросы журналистов в пресс-центре ТАСС-Кавказ
18 дек. 2024, 18:00
5686
На площадке пресс-центра «ТАСС-Кавказ» состоялась пресс-конференция генерального директора Филиала Системного оператора ОДУ Юга Вячеслава Афанасьева, посвященная развитию Объединённой энергосистемы Юга с прямой трансляцией на площадках и аккаунтах информагентства. За 74 минуты прямого эфира Вячеслав Афанасьев ответил на множество вопросов, в том числе является ли на сегодняшний день...
Михаил Мишустин встретился с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым
18 дек. 2024, 17:44
5745
Глава правительства отметил, что компания ведет поставку электроэнергии почти во все населенные пункты страны, обеспечивая устойчивость работы оборудования в промышленности, сельском хозяйстве, во всех сферах экономики. В 2024 году «Россети» сохраняют положительную динамику по большинству основных показателей. Растет отпуск электроэнергии. Ожидается, что по итогам года выручка компа...
Научно-технический совет «Россети Сибирь» посетил электротехнический кластер Чувашии
18 дек. 2024, 15:15
5600
Основной состав НТС «Россети Сибирь» побывал в Чебоксарах — электротехнической столице России. Главные инженеры филиалов и заместитель генерального директора по техническим вопросам «Россети Сибирь» три дня провели на ключевых предприятиях, которые входят в территориальный электротехнический кластер. Главным в программе визита стало посещение производст...
Россия и Таджикистан укрепляют сотрудничество в сфере ТЭК
18 дек. 2024, 10:15
5395
Роман Маршавин провёл переговоры с Министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Д. Джумъа и Министром финансов Республики Таджикистан Ф. Каххорзода. Замглавы Минэнерго России и  Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа  обсудили перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики. В частности, речь шла о проработке возможности получени...
В Москве состоялась ежегодная пресс-конференция Игоря Маковского
17 дек. 2024, 17:15
5672
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную встречу с журналистами, посвященную итогам 2024 года, а также рассказал о ключевых достижениях компании за последние шесть лет. Мероприятие прошло в недавно открывшемся координационном центре компании, где руководитель продемонстрирова...
Компания:
МРСК Центра
Александр Новак подвёл итоги работы Института нефтегазовых технологических инициатив
17 дек. 2024, 09:30
5506
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл отраслевое совещание по подведению итогов работы в 2024 году и стратегии развития до 2027 года Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). В нём приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, генеральный директор ИНТИ...
Правительственная делегация во главе с Александром Новаком посетила Кемеровскую область
16 дек. 2024, 10:00
5676
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр транспорта Роман Старовойт по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина посетили с рабочей поездкой Кузбасс, чтобы оценить текущую ситуацию в социально-экономическом развитии региона с учётом перспектив угольной отрасли, которая является системообразую...