Учебный центр приглашает на «Диалоги PRO. Нескучный технический вебинар по электрике»
3 часа назад
231
Время чтения ≈ 1 минута
28.01.2025 в 10.00 (мск) Учебный центр приглашает на «Диалоги PRO. Нескучный технический вебинар по электрике»
Эксперты Daccord расскажут о:
- стандартах качества, деталях конструкции, материалов и дизайна ЭУИ;
- основных принципах выбора решений;
- проведут мастер-класс по монтажу электрооборудования в прямом эфире.
Мероприятие будет полезно:
- Электромонтажникам;
- Менеджер
Просмотр материалов компании ДАККОР на данный момент ограничен
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Группа ПОЛИПЛАСТИК внедряет новые технологии в дорожное строительство
10 часов назад
306
Крупнейший российский производитель полимерной трубной продукции – Группа ПОЛИПЛАСТИК – разрабатывает новые подходы к развитию электросетевой инфраструктуры. Одним из перспективных решений для систем мониторинга и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) являются полиэтиленовые микротрубки ТЕЛЕПАЙП. Импортозамещающее решение получает все большее распространение. В конце 2024 года на стр...
«Москабельмет» запустил «Мотивити» — новую корпоративную платформу
10 часов назад
326
Год в «Москабельмет» начался с масштабного нововведения: запущен и уже вовсю работает новый сервис для корпоративной коммуникации, профессионального обучения и личностного роста. Состоялся полноценный запуск LMS-платформы «Мотивити». Рассказываем, что это такое и как это работает. Создание общего цифрового пространства для сотрудников было на «Москабельмет» о...
Компания:
«Терра-Ток» вкладывается в развитие футбола
11 часов назад
286
Группа «Терра-Ток» делает вклад в развитие спорта среди сотрудников. Одним из ключевых направлений стал футбол. Новый год в Группе "Терра-Ток" начался с активных тренировок по футболу для всех между всеми сотрудниками. В компании уверены, что спорт играет ключевую роль в формировании командного духа, повышении работоспособности и укреплении здоровья. На заводе «Б...
Компания:
Завод «Чувашкабель» приглашает на 23-ю Международную выставку Cabex 2025
21 янв. 2025, 16:30
650
Акционерное общество «Завод «Чувашкабель» готовится принять участие в 23-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства – Cabex 2025, которая станет одним из ключевых событий года в отрасли. Компания с нетерпением ждет встречи с профессионалами, экспертами и другими заинтересованными сторонами на своем стенде, г...
Компания:
EL-Комитет НОПСМ: По итогам проверки начата претензионная работа с продавцом и производителем
21 янв. 2025, 09:45
853
В рамках усиления контроля над качеством кабельной продукции EL-Комитет НОПСМ провел мониторинг на маркетплейсах. В августе 2024 года на платформе Озон был приобретен кабель торговой марки "Стинкабель" производства компании "Биконнект". При технических испытаниях выявлены значительные отклонения от стандартов ГОСТ: Толщина изоляции ТПЖ занижена на 21,7%; Толщина оболочк...
«ЭМ-КАБЕЛЬ» поддержал День абитуриента в МГУ имени Н. П. Огарёва
20 янв. 2025, 17:45
1451
Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» принял активное участие в Дне абитуриента, организованном Мордовским государственным университетом имени Н. П. Огарёва. Это мероприятие стало значимым событием для будущих студентов, которые получили возможность не только узнать больше о процессе поступления, но и познакомиться с научными достижениями вуза. Программа дня включала в себя серию лекций, где опытные пр...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ в четыре раза увеличил объемы производства кабеля СКЛОН
20 янв. 2025, 17:30
1568
Кабельный завод «Спецкабель» в прошлом году выпустил 120 километров супергибкого кабеля СКЛОН, что в четыре раза превышает объемы, достигнутые годом ранее. Такой резкий рост производства напрямую связан с бурным технологическим развитием России и государственными инициативами, направленными на поддержку и развитие робототехнической отрасли. К 2030 году российское правительство созда...
В декабре работники предприятий ХКА подали 382 предложения через «Фабрику идей»
20 янв. 2025, 16:15
1432
Через «Фабрику идей» в декабре работники предприятий подали 382 предложения, 344 было реализовано. На кольчугинском предприятии самым идейным оказался опрессовщик цеха Сергей Данилов, а на томском – инженер-конструктор 2 категории Евгений Зиновьев. Коллеги подали в сумме 30 идей. В Кольчугино опрессовщик цеха Леонид Люднев предложил изменить конструкцию съемника для замены...
Компания:
Группа ПОЛИПЛАСТИК проводит вебинар по применению ЗРА в трубопроводах различного назначения
20 янв. 2025, 15:45
1406
Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК совместно с Ассоциацией сварщиков полимерных материалов (АСПМ) приглашают проектировщиков, инженеров, руководителей строительных организаций, главных инженеров, а также специалистов технического надзора и служб ПТО принять участие в БЕСПЛАТНОМ вебинаре на тему «Запорно-регулирующая арматура из полимерных материалов. Особенности конструкции и применения в труб...
Приз за участие в отборочном туре «Чемпионата электриков IEK – 2025» — проходи онлайн-этап и забирай подарок!
20 янв. 2025, 15:15
1274
Хочешь продемонстрировать своё мастерство в электромонтаже? Тогда регистрируйся и проходи онлайн-этап «Чемпионата электриков IEK — 2025»! Задание этапа можно выполнить в любое время до 10 мая 2025 года. Все участники отборочного тура получают один подарок на выбор: рулетка измерительная PROFESSIONAL 8 м IEK; тонкогубцы изогн...
Испытательный центр завода «Спецкабель»: современные тесты для надежной кабельной продукции
17 янв. 2025, 17:45
3333
На заводе «Спецкабель» функционирует один из наиболее современных и технически оснащённых испытательных центров в России. Здесь проводятся комплексные испытания и измерения всех типов кабельной продукции. Каждый кабель проходит строгий контроль на соответствие высоким стандартам качества: Прочность изоляции. Устойчивость к механическим нагрузкам. Способность выдерживать элект...
IEK GROUP в условиях меняющегося рынка — интервью генерального директора компании Андрея Забелина на канале «ПроБизнес»
17 янв. 2025, 10:15
2307
Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин в эфире программы «Технологии для бизнеса» на телеканале «ПроБизнес» рассказал о ключевых аспектах работы компании, а также о текущем состоянии российского рынка электротехнических изделий. Он отметил, что IEK GROUP успешно адаптировалась к новым условиям после того, как в 2022 году из&nbs...
Приглашаем на вебинар «АО »Контактор« – завод с мировой историей. Актуальный ассортимент и планы по развитию»
17 янв. 2025, 09:15
2332
21.01 в 10.00 (мск) состоится вебинар «АО «Контактор» – завод с мировой историей. Актуальный ассортимент и планы по развитию» Спикер: Юров Константин, Руководитель направления обучения по силовому оборудованию Темы вебинара: Бренд «Контактор»: достижения и стандарты производства; Испытательный центр электрооборудования АО «Контактор&raq...
Компания:
RUPLASTICA 2025: бизнес-завтрак «Электротранспорт – драйвер инноваций в полимерных компаундах»
17 янв. 2025, 09:00
2294
На бизнес-завтраке «Электротранспорт – драйвер инноваций в полимерных компаундах», который пройдет в рамках выставки RUPLASTICA 2025, эксперты обсудят актуальные вопросы развития полимеров для электромобилей и механизмы эффективного взаимодействия между производителями электромобилей и переработчиками пластмасс. Автомобилестроение является несомненным драйвером развития для от...
Компания:
Группа ПОЛИПЛАСТИК представит полимерные инновации на выставке «RUPLASTICA 2025»
16 янв. 2025, 15:00
2880
С 21 по 24 января 2025 года в ЦВК «Экспоцентр» состоится 27-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «RUPLASTICA 2025». Группа ПОЛИПЛАСТИК станет одним из главных участников мероприятия. Масштабная программа деловых событий, презентаций и встреч с партнерами подготовлена НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Эксперты компании примут участие в деловой програ...
Представители «Пермэнерго» оценили новые продукты «Камского кабеля»
16 янв. 2025, 13:15
1397
Производственная площадка «Камского кабеля» приняла делегацию ПАО «Россети Урал» – «Пермэнерго». Основной целью визита стало знакомство с новинками предприятия и технологией производства кабельной продукции, востребованной в электроэнергетике. В ходе круглого стола участники обсудили применение и технические особенности продукции для строительства и мод...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» активно поддерживает мероприятия, проводимые шахматной федерацией Орловской области
16 янв. 2025, 11:45
1729
В Шахматно-шашечной спортивной школе при поддержке Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел блиц-марафон «Друзья федерации шахмат Орловской области». Он стал финальным испытанием для 16 победителей различных шахматных турниров, которые проходили в течении 2024 года в Орловском регионе. - Для меня как президента Шахматной федерации Орловской области успехи Орловщины в этом н...
Компания:
Завод «Спецкабель» проводит семинары по кабельным решениям и электротехнике
16 янв. 2025, 11:30
1555
Завод «Спецкабель» приглашает принять участие в специализированных семинарах, посвященных кабельным решениям и инновациям в сфере электротехнических изделий. В программе мероприятий представлен широкий выбор тем, каждая из которых будет интересна различным специалистам отрасли: Обзор продукции производства кабельного завода «Спецкабель». Кабели для систем промышленн...
Открытие нового цеха АО «Кабельный завод »Кавказкабель-ТМ"
16 янв. 2025, 11:15
1578
26 декабря завершились пусконаладочные работы и был открыт новый цех АО «Кабельный завод «Кавказкабель-ТМ». Цех оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, благодаря чему удалось создать новые рабочие места в регионе и значительно увеличить объемы переработки сырья и выпуска продукции – до 800 тонн меди ежемесячно. Ассортимент завода включает свыше 50 000 марк...
Компания:
7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли лыжные гонки
16 янв. 2025, 09:15
1552
В городе Людиново 7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли 24-е лыжные гонки, посвященные памяти тренера-преподавателя В.Г.Дудкина. Территория «Зеленых гор» встретила всех участников красивым пейзажем и отличной лыжной трассой. В традиционном спортивном мероприятии приняло участие более 150 спортсменов из Калужской и Брянской областей. Поздравляем спортсменов и тренеров...
Компания: