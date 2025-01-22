В 2024 году на Ростовской АЭС осуществлена масштабная модернизация оборудования всех четырех энергоблоков

5 часов назад
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Самые масштабные работы проводились на энергоблоке №1 для продления срока его эксплуатации ещё на 30 лет. 

В 2024 году Ростовской АЭС была проведена масштабная модернизация оборудования всех четырех энергоблоков. Самые объёмные работы были выполнены на энергоблоке №1 в рамках программы продления срока эксплуатации. 

В частности, были модернизированы: управляющая система безопасности по технологическим параметрам, оборудование бесперебойного питания и щита постоянного тока, электродвигатели насосных агрегатов. Заменены армоканаты защитного оболочки, аппаратура контроля нейтронного потока, арматура систем технической вода и воздухоохладителей систем вентиляции гермозоны. 

В 2030 году истекает срок лицензии на эксплуатацию первого энергоблока самой южной российской АЭС, пущенного в 2001 году. После завершения модернизации, которая выполняется с целью повышения эксплуатационной надежности и безопасности энергоблока, его ресурс будет продлён еще на 30 лет. 

«Модернизация первого энергоблока в 2024 году дала старт масштабному проекту по продлению срока его эксплуатации еще на 30 лет. Документ получил одобрение Госкорпорации «Росатом» и рассчитан до 2029 года», - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и её предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, использованию информационных технологий, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе. 

 

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч. 

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет порядка 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.

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