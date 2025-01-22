В Ярославле будет третий мост через Волгу

2 часа назад
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Новый мостовой переход возведут на участке автомобильного обхода центральной части Ярославля. Его строительство пройдет в ходе реконструкции Московского проспекта с устройством новых транспортных развязок. Проектная документация четвертого этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Общая протяженность четырехполосного участка автомобильной дороги, включая искусственные сооружения, составит 3,11 км. Из них 813,3 м – это длина моста через Волгу. Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и позволит снизить транспортную нагрузку на исторический центр города, который имеет охранный статус ЮНЕСКО», - отметил эксперт Главгосэкспертизы России Тимофей Петренко.

Проект также включает строительство правобережной и левобережной эстакад длиной, соответственно, 495,445 м и 38,5 м. Кроме того, на участке обхода центра Ярославля построят пункт управления обеспечением транспортной безопасности, локальные очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации.

Застройщик - Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Генеральный проектировщик – ОАО «Институт Гипростроймост».

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