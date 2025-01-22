«Мосэнерго» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии на 4,9%, отпуск тепла — на 2,4%

В ПАО «Мосэнерго» подведены итоги производственной деятельности в 2024 году.

Электростанции компании в январе-декабре выработали 66,10 млрд кВт∙ч электроэнергии — на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2023 года (63,02 млрд кВт∙ч). Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций «Мосэнерго» составил 83,43 млн Гкал, что на 2,4% выше аналогичного показателя 2023 года (81,49 млн Гкал).

В составе ПАО «Мосэнерго» работают 15 теплоэлектроцентралей установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт, а также районные и квартальные тепловые станции. Установленная тепловая мощность компании — 43,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и вместе с котельными «Мосэнерго» и «МОЭК» обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.