На Каскаде Кубанских ГЭС вывели в ремонт третий гидроагрегат Барсучковской малой ГЭС

На Барсучковской малой ГЭС Каскада Кубанских ГЭС (филиал РусГидро) вывели в плановый капитальный ремонт третий гидроагрегат мощностью 1,75 МВт. Это первый капитальный ремонт гидроагрегата на станции, пуск которой состоялся в декабре 2020 года.

Среди гидроэлектростанций Каскада Кубанских ГЭС только на Барсучковской гидроагрегаты горизонтальные с поворотно-лопастным рабочим колесом. Поэтому для Кубанских гидроэнергетиков проводимые работы — первый подобный опыт. Во время ремонта специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» полностью разберут гидроагрегат, проведут экспертизу деталей и узлов, проверят изоляцию статора и ротора, проведут ремонт турбины, рабочего колеса, генератора и других вспомогательных узлов. Затем подготовят уплотнители, соберут гидроагрегат и введут в работу.

Плановые капитальные ремонты гидроагрегатов на Каскаде Кубанских ГЭС проводятся каждые пять-семь лет с целью поддержания высокой надежности оборудования и восстановления его проектных характеристик. Всего в 2025 году в соответствии с программой ремонтов на Каскаде Кубанских ГЭС будет выполнен плановый капитальный ремонт семи гидроагрегатов на шести гидроэлектростанциях: Барсучковской МГЭС, ГАЭС, ГЭС-1, ГЭС-2, Свистухинской и Новотроицкой ГЭС.

Барсучковская малая ГЭС мощностью 5,25 МВт построена РусГидро на Большом Ставропольском канале. Строительство её началось в 2018 году. Барсучковская МГЭС отвечает самым высоким экологическим требованиям, воздействие станции на окружающую среду практически отсутствует — благодаря расположению на существующем гидротехническом сооружении дополнительное затопление земель не производилось. Режим работы малой ГЭС — по водотоку, таким образом водный режим ниже по течению не изменяется. Для предотвращения попадания рыбы в гидротурбины станции на водоприемнике смонтировано рыбозащитное устройство.