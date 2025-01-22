«Россети Северный Кавказ» в Карачаево-Черкесии обнаружили под землей майнинговую ферму

Специалисты блока безопасности «Россети Северный Кавказ» и филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» выявили факт неучтенного потребления электроэнергии майнинговой фермой в Адыге-Хабльском районе республики.

В окрестностях аула Эрсакон на территории зернотока, принадлежащего частному лицу, в оборудованном помещении под землей были установлены 25 устройств для добычи криптовалюты.



При проверке энергетики обнаружили у потребителя факт вмешательства в работу прибора учета электроэнергии и его остановку. Составлен акт безучетного энергопотребления. В результате незаконных действий майнера в обход электросчетчика было использовано 561,6 тыс. киловатт-часов. В денежном эквиваленте сетевому комплексу региона нанесен ущерб на сумму 4,5 млн рублей.

«Факт хищения электроэнергии выявлен благодаря проведенному анализу энергопотребления на данном участке распределительных сетей, – рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко. – При отсутствии энергоемких потребителей здесь был зафиксирован резкий рост нагрузки на сети и увеличение потерь электроэнергии. В таких случаях наши специалисты сразу начинают проверку всех абонентов, и, как правило, эта работа приносит результаты».

Напомним, Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии.