«Контактор» обновил технический каталог автоматических выключателей «Электрон Про»

«Контактор» разрабатывает, производит и модернизирует ретрофит-решение «Электрон Про» на токи до 5000 А для замены классических автоматических выключателей серии «Электрон».

Эксперты компании актуализируют информацию о новых версиях аппаратов защиты в постоянном режиме. В рамках этой работы обновлен технический каталог «Электрон Про».

Актуальная информация будет полезной для заказчиков и партнеров АО «Контактор», учитывая преимущества автоматических выключателей «Электрон Про» при модернизации и реконструкции действующих НКУ. Обновленный каталог поможет узнать новую информацию, более детально разобраться с техническими характеристиками и подобрать оборудование.

Серия «Электрон Про» это эффективное решение, когда необходима именно модернизация НКУ: современные функции настройки, измерения и передачи данных, наибольшие показатели коммутационной способности и механического ресурса, т.е. соответствие электроустановки всем самым актуальным требованиям.

Обновленный каталог