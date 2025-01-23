«Контактор» обновил технический каталог автоматических выключателей «Электрон Про»

час назад
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Источник:
Завод Контактор
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«Контактор» разрабатывает, производит и модернизирует ретрофит-решение «Электрон Про» на токи до 5000 А для замены классических автоматических выключателей серии «Электрон».

Эксперты компании актуализируют информацию о новых версиях аппаратов защиты в постоянном режиме. В рамках этой работы обновлен технический каталог «Электрон Про».

Актуальная информация будет полезной для заказчиков и партнеров АО «Контактор», учитывая преимущества автоматических выключателей «Электрон Про» при модернизации и реконструкции действующих НКУ. Обновленный каталог поможет узнать новую информацию, более детально разобраться с техническими характеристиками и подобрать оборудование.

Серия «Электрон Про» это эффективное решение, когда необходима именно модернизация НКУ: современные функции настройки, измерения и передачи данных, наибольшие показатели коммутационной способности и механического ресурса, т.е. соответствие электроустановки всем самым актуальным требованиям.

Обновленный каталог

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"Контактор"
«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ.  
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