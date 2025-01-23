«Россети Сибирь» устранили все повреждения энергообъектов в основной сети 6–110 кВ после непогоды в Красноярском крае

Специалисты «Россети Сибирь» устранили все технологические нарушения на энергообъектах в основной сети 6–110 киловольт (обеспечивает преимущественно электроснабжение населенных пунктов) после штормового фронта, прошедшего в ночь на 23 января в Красноярском крае. В восстановительных работах было задействовано 99 бригад, в том числе из Хакасии и Кузбасса: 198 энергетиков и 135 единиц спецтехники.



В настоящее время специалисты отрабатывают единичные заявки потребителей в сети 0,4 кВ (обеспечивает электроснабжение непосредственно жилых домов).



Основные причины нарушений электроснабжения — обрывы проводов из-за повышенной ветровой нагрузки и падения посторонних предметов, веток, деревьев вне охранных зон линий электропередачи. Напомним, основной удар стихии с порывами ветра более 25 метров в секунду пришёлся на западную часть края: Шарыповский, Ужурский и Назаровский районы. Также нарушения электроснабжения были зафиксированы ещё в ряде территорий края.



Филиал «Красноярскэнерго» работал в особом режиме, проведение работ по устранению последствий шторма было на контроле оперативного Штаба «Россети Сибирь». Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС и органами исполнительной власти.



Если электроснабжение в доме не появилось — звоните по телефону контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).