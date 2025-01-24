Эксклюзивный дистрибьютор «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил результаты испытаний кабеля EXPERt class
4 часа назад
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет результаты испытаний новой партии кабеля EXPERt class, проведенных своим эксклюзивным дистрибьютором, руководителем компании ЭЛЕКТРО (ООО «ИнстаЭл») Александром Бабенко.
Результаты тестирования представлены для ознакомления широкой аудитории (ссылка).
Выражаем благодарность Александру, так как такие видео подтверждают востребованность высококачественной продукции и позволяют следовать намеченным высоким стандартам качества.
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