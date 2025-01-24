Эксклюзивный дистрибьютор «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил результаты испытаний кабеля EXPERt class

Год в «Москабельмет» начался с масштабного нововведения: запущен и уже вовсю работает новый сервис для корпоративной коммуникации, профессионального обучения и личностного роста. Состоялся полноценный запуск LMS-платформы «Мотивити». Рассказываем, что это такое и как это работает. Создание общего цифрового пространства для сотрудников было на «Москабельмет» о...