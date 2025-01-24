Компании НПС модернизировали перегон БАМа Хокайти – Кенада
В Хабаровском крае специалисты «Бамстроймеханизации» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) расширили перегон БАМа Хокайти – Кенада на подходе к Тихому океану. На модернизированном участке открылось двухпутное движение поездов.
Перегон отличается сложным рельефом, проходит через Сихотэ-Алиньский хребет. Чтобы построить больше 9 км второго пути, потребовалось переработать 350 тысяч кубометров скального грунта.
На пересечении с водными преградами строители возвели 3 моста и реконструировали 12 водопропускных труб. Чтобы повысить надежность перевозок, на перегоне обновили устройства СЦБ, связи и энергоснабжения.
Модернизация перегона Хокайти – Кенада и других участков увеличит пропускную способность линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.