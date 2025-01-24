Компании НПС модернизировали перегон БАМа Хокайти – Кенада

Золоторудная компания "Павлик" открыла месторождение Золотая речка в Магаданской области и в январе на правах первооткрывателя получила на него добычную лицензию. Как рассказали "Интерфаксу" в Минприроды РФ, по этому участку поставлены на баланс запасы по категориям С1+С2 в объеме 14 тонн золота и 3,6 тонны серебра. Забалансовые запасы оцениваются еще в 28,7 тонны золота и 7...