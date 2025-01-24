Магистранты Системного оператора успешно прошли первую аттестацию в Томском политехе

В Национальном исследовательском Томском политехническом университете прошла аттестация студентов первого курса магистратуры, обучающихся по специализированной программе Системного оператора. В аттестации приняли участие представители филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Пока за плечами магистрантов, приехавших в Томск после окончания бакалавриата учиться в магистратуре по программе Системного оператора из разных концов нашей страны, всего один семестр обучения. Тем не менее, они продемонстрировали высокий уровень подготовки, отвечая на вопросы требовательной комиссии на такие специфические темы, как электромеханические переходные процессы, установившиеся режимы энергосистем, методы расчета режимов.

Первая аттестация, сложные дополнительные вопросы и весьма представительный состав комиссии во главе с заместителем генерального директора ОДУ Сибири Михаилом Шломовым – непростое испытание, которое магистранты выдержали с честью. Об этом говорит и результат аттестации: из 15 студентов 7 получили оценку «отлично».

«Подобный формат общения, когда студенты получают вопросы от представителей отрасли, позволяет им понять, насколько полученные знания будут полезны в практической деятельности. Общение между потенциальным работодателем и будущим инженером дает возможность на этапе обучения начинать планировать траекторию профессионального развития», – считает заместитель главного диспетчера ОДУ Сибири по режимам Андрей Останин.

Преподаватели ТПУ, участвующие в подготовке магистров по спецпрограмме Системного оператора, отмечают ценность участия специалистов компании в процедуре аттестации.

«Участие коллег из ОДУ Сибири в оценке знаний студентов позволяет получить комплексное представление о результатах обучения. Этому способствует и то, что вопросы задаются на основе практического опыта специалистов, и то, что студентам приходится демонстрировать свои гибкие навыки, общаясь на профессиональные темы с комиссией, в которую могут входить представители разных подразделений Системного оператора. Кроме того, всегда присутствует элемент обучения – после ответа студента специалисты поясняют, как применяются полученные знания на практике», – отметил руководитель образовательных программ, доцент отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета Антон Прохоров.

По признанию студентов, для них этот промежуточный контрольный рубеж также был полезен.

«Для каждого студента экзамен – это всегда волнительно. Но, в свою очередь, он предоставляет возможность продемонстрировать свои знания и навыки, нестандартное и критическое мышление. Спасибо всем членам комиссии за объективность. Их внимание к деталям и обратная связь помогли мне лучше разобраться в своих сильных и слабых сторонах», – поделилась впечатлениями магистрант первого курса Любовь Подопригора.

Подводя итоги аттестации, заместитель генерального директора ОДУ Сибири Михаил Шломов подчеркнул, что стоящие перед электроэнергетикой России вызовы, требующие внедрения самых современных достижений научно-технического прогресса, предъявляют особые требования к личным и деловым качествам будущих энергетиков.

«Участие представителей Системного оператора как в процессе обучения, так и в процедуре контроля знаний совместно с научно-педагогическим персоналом ТПУ позволяет подготовить высококлассных специалистов, готовых к решению самых сложных инженерных задач», – отметил Михаил Шломов.

После завершения аттестации магистранты приняли участие в интеллектуальной игре «Под напряжением: ЭнергоЭквиваленты», которую провели в брендированной информационной зоне Системного оператора, созданной в ТПУ в 2024 году.

Томский политехнический университет и Системный оператор связывает долговременное сотрудничество. В 2017 году по инициативе компании в вузе начата подготовка специалистов по программе двойного высшего образования: два с половиной года студенты одновременно обучаются по двум направлениям подготовки: «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии в электроэнергетике».