Первый частный индустриальный парк Ставрополья расширят на 17%

Власти Ставрополья планируют поэтапное расширение первого частного индустриального парка "Мастер" на 21 тыс. кв. м, сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев. Таким образом, площадь парка расширится на 17%.

"Подаем заявку, подготовили документы, сумма проектов составит порядка 650 млн рублей (при появлении дополнительных площадей - прим. ТАСС). Планируем построить еще 7 тыс. кв. м. В перспективе - разбить строительство на три очереди до 21 тыс. кв. м. Площадей катастрофически не хватает, инвесторы приходят, хотят уже готовые площади", - сказал он в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Ставропольские краевой индустриальный парк "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году на базе завода "Автоприцеп-Камаз". По словам Ковалева, общая площадь первого в регионе частного индустриального парка составляет порядка 120 тыс. кв. м. Все помещения заняты резидентами - их 57 с числом работников около 2 тыс. человек.

Также в регионе запланировано создание нового технопарка - на базе завода "Сигнал" в Ставрополе. Его площадь составит около 15 тыс. кв. м, стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей.