RusCable Live - Экструзия спасения для кабельщиков. Полимерный импульс и суперконцентрат Рупластики 2025. Эфир 24.01.25
5 часов назад
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Полимерная индустрия подталкивает кабельную вперед. Новые материалы дают возможность создавать новые кабельные конструкции с новыми свойствами, давая импульсы к развитию, но можно ли эффективно развиваться только за счет узкоспециализированных решений и отсутствия четкого понимания в крупнотоннажных марках. Что происходит на полимерном рынке и как это все влияет на кабельный бизнес RusCable.Ru в течение двух дней выяснял на выставке Рупластика 2025. Сегодня в эфире подводим итоги мероприятия и пытаемся разобраться в особенностях русских полимеров.
Главные темы выпуска:
- Пластиковый мир победил. Суперконцентрат Рупластики 2025. Кто, что, зачем и почему это должно быть интересно кабельщикам?
- Настоящий кабельщик Станислав Чуй. Знаковое интервью для целого поколения.
- Новый завод НПП "Спецкабеля" в Москве. Официальная информация.
- Учись, кабельщик! Мотивити ГК "Москабельмет" и геймификация в обучении.
- Неудобные вопросы "Росстандарта". Дайджест EL-комитета НОПСМ.
- Дайджест новостей кабельной и электротехнической отрасли за неделю.
Инспекция по соцсетям
- Как продвигали пластик. Необычный плакат Дюпон о целлофане.
- Подарок жены электрика. Вот, что хотят мужчины.
- Адаптируйся. Преодолевай. Продавай на ОЗОН!
- Новая пачка злых роботов. Опять страшно.
- Помощь хвостикам от Режкабеля.
Эксклюзивы:
- Интервью Сергея Гныпа (Паритет) в студии Рупластики 2025
- Новая серия шоу ProЗавод с КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Партнер трансляции:
Кабельный завод "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" — у качества есть поставщик!
Трансляция пройдет на платформе Vision в 11.30 по Москве. Запись будет доступна на всех платформах и в формате подкаста на Kabel.FM
Рупластика 2025: новая реальность для кабельного бизнеса и полимерной индустрии
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29 дек. 2024, 12:44
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Как прошел юбилейный год для главного медиахолдинга кабельной промышленности? Сколько событий освещено, сколько новостей опубликовано, какие проекты стали драйверами рынка? Мы собрали все достижения 2024 года в одном месте, чтобы показать масштаб работы и вдохновить вас на новые свершения! Впервые за 25 лет мы раскрываем ключевые итоги до окончания года. RusCable.Ru остается аналитическим центр...
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25 дек. 2024, 11:42
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Работайте и живите в стиле RusCable.Ru!
24 дек. 2024, 17:16
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Мы в RusCable.Ru верим, что детали создают настроение. Наш мерч — это не просто полезные материалы, это способ выразить стиль и философию бренда. Мы хотим, чтобы каждый наш клиент, партнер и подписчик чувствовал нашу поддержку в мелочах. Теперь на нашем сайте доступна страница с эксклюзивным мерчем RusCable.Ru: Вдохновляющие обои Создавайте правильное настроение и выделяйтесь с уникал...
Скидка 15% на 3D-модели от RC3D при раннем бронировании
23 дек. 2024, 12:15
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RusCable Live - Инвестиционная зима и устойчивость кабельного бизнеса. Эфир 20.12.24
20 дек. 2024, 09:04
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Если кабель перестают покупать и продавать — это смерть для экономики. Пока до такой ситуации, конечно не дошло. Кабель производят, кабель продают и покупают. Правда темпы этих операций начинают сокращаться. Да и прогнозы, которые представила на этой неделе Ассоциация "Электрокабель" не совсем позитивные. Что нас ждет чуть более холодная, но все-таки очередная кабельная зима, котор...
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18 дек. 2024, 11:32
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Никакого праздника! Работа, работа, работа без ожидания сверхприбылей или "вкусных заказов". Кабельный бизнес замерзает, начинается жесткая борьба за каждый метр кабеля и процент рентабельности. Переход в режим "выживания" автоматически переводит рынок в режим "охоты". Кабельный рынок находится в постоянном поиске новых ниш для позиционирования, что на самом деле веде...
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RusCable.Ru запустил новогодний квест-сказку для настоящих кабельщиков "Иван Васильевич меняет профессию". В основе игры - сложные отраслевые головоломки и поиск подсказок на портале и в проектах RusCable.Ru, выпущенных за последний год и, конечно, фирменный юмор, вдохновленный актуальной тематикой кабельного рынка. Действие игры разворачивается в 2125 году. Оказывается, что и че...
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Кто успел за прошлый год обновить свои производственные мощности — тот молодец. Период повышенной рентабельности и большой загрузки закончился. Часть заводов обновились, а другие безнадежно отстают. С каждой новой китайской линией этот разрыв в технологичности растет. У нас вырисовываются эффективные и неэффективные заводы, которые не могут перешагнуть определенный уровень и постепенно стагн...
RusCable Live - Государство и кабельный бизнес. Энергосистема на базе FORMAT PRO. Эфир 06.12.24
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Мы не кабельщики — мы НДС-агенты, точнее мы налоговые агенты, получается, что мы агенты государства. Это мы для государства или государство для нас? Нам важно, что происходит на уровне государства, но важно ли государству, что происходит в отрасли. Тот факт, что у кабельщиков не так много проблем по сравнению, например, с радиоэлектронной отраслью, наверное, должен говорить о том, что лучше...
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В Москве в период с 3 по 5 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8 проходит Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС). RusCable.Ru посетил мероприятие и подготовил фоторепортаж. Что, как и в каком формате кабельщики презентуют на энергетическом смотре? Насколько действительно выставка интересная и нас...
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Технический справочник на портале RusCable стал еще мощнее: в него загружено более 100 высококачественных 3D-моделей кабельной продукции, созданных студией RC3D (подразделение медиахолдинга "РусКабель"). Это не просто изображения — это невероятно детализированные рендеры, которые позволяют рассмотреть кабель с любой стороны, показать внутреннюю структуру, особенности конструкц...