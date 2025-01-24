В Новгородской области построят Центр культурного развития

Работы по строительству Центра культурного развития проведут в Хвойнинском муниципальном округе, р.п. Хвойная, ул. Советская, д.1, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 10 февраля.

Планируется построить двухэтажное здание для учреждения культуры. Общая площадь - около 2,5 тыс. квадратных метров. В здании ЦКР предусмотрено расположение трех различных направлений развития и личностного роста: культурно-досугового центра "Гармония", библиотеки и центра детской школы искусств. Вокруг здания запроектированы площадки для отдыха, оборудованные не травмоопасными архитектурными формами (качели, скамейки и урны). Так же, предусмотрено освещение площадок для отдыха и освещение территории центра, наружное освещение предусмотрено светодиодными светильниками. Вокруг здания предусмотрено озеленение территории посредством декоративного газона, а также по возможности с сохранением существующих деревьев. Работы планируют завершить до 01 ноября 2026 года. Бюджетам Хвойнинского муниципального округа и Новгородской области строительство обойдется в 287 млн рублей.