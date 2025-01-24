Волгоградский филиал «Россети Юг» обеспечил электроэнергией более 2,2 тыс. объектов в 2024 году

3 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Юг
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В 2024 году филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнил свыше 2,2 тыс. договоров на технологическое присоединение. Общая мощность присоединенных объектов составила 101 МВт, что на 22 % больше показателя предыдущего года.

Так, в прошлом году энергетики электрифицировали дома, построенные для детей-сирот, крупные жилые комплексы, школы, медицинский учреждения, объекты водоснабжения, котельные, дома культуры, линии уличного освещения в малых населенных пунктах Волгоградской области. Объекты подключены в рамках национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Демография», федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» и региональной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области».

Для электроснабжения объектов специалисты «Волгоградэнерго» построили воздушные и кабельные линий электропередачи, установили комплектные трансформаторные подстанции.

Большая часть заявок на технологическое присоединение до 150 кВт в 2024 году поступила от бытовых потребителей. Они имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

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