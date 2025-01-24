«Россети Северо-Запад» вложат в энергокомплекс Псковской области 2 миллиарда рублей в 2025 году

3 часа назад
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Источник:
Россети Северо-Запад
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Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили модернизацию энергокомплекса региона и ликвидацию последствий циклона «Чарли».

Вячеслав Торсунов отметил, что в 2025 году финансирование инвестиционной и ремонтной программ «Россети Северо-Запад» в Псковской области составит 2 миллиарда рублей. 

Энергетики отремонтируют 261 км линий электропередачи, 486 трансформаторных подстанций, 30 подстанций 35-110 кВ. В частности, компания проведет серьезные работы на подстанциях 110 кВ в районных центрах Новоржев и Дедовичи.

Также Вячеслав Торсунов отметил, что «Россети Северо-Запад» в этом году приступят к масштабным работам по Программе повышения надежности электроснабжения Псковской области. В федеральном бюджете на ее реализацию запланировано 3,4 миллиарда рублей. Сетевая компания выполнила все необходимые организационные мероприятия. В этом году «Россети Северо-Запад» планируют приступить к работам на ЛЭП и ожидают поставку 33 единиц спецтехники. В графике 2025 года — модернизация 144 километров линий электропередачи. Всего до 2027 года «Россети Северо-Запад» планируют заменить 397 километров ЛЭП, а также купить кабельную лабораторию и 10 резервных источников электроснабжения. 

«Программа повышения надежности электроснабжения Псковской области позволит устранить наиболее «узкие» места и повысить надежность электроснабжения 11 районов области. При этом мы понимаем, что необходимо системное решение по модернизации электросетевой инфраструктуры, которая не выдерживает современные климатические нагрузки. Поэтому будем продолжать работу по привлечению федерального финансирования и рассчитываем на дальнейшую поддержку региона. Это необходимо не только для повышения надежности электроснабжения, но и для развития всех отраслей экономики Псковской области», — отметил Вячеслав Торсунов

Также глава сетевой компании и губернатор региона обсудили ликвидацию последствий циклона «Чарли», который прошел через Псковскую область 11 января. «Россети Северо-Запад» восстановили после сильного снегопада 5,6 тысячи километров ЛЭП, включили 282 линии электропередачи и 3,8 тысячи трансформаторных подстанций. 

«Благодарен энергетикам за оперативную работу при ликвидации последствий непогоды. Вместе будем реализовывать принятые при поддержке Президента системные решения для повышения надёжности электроснабжения. У нас большие планы, уверен, это принесёт ожидаемый жителями области результат», — отметил Михаил Ведерников.

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