АО «Транснефть – Дружба» в 2024 году реконструировало порядка 50 км магистральных трубопроводов

АО «Транснефть – Дружба» подвело итоги реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов в 2024 году. В рамках программы компания осуществила реконструкцию ввод в эксплуатацию 49,2 км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в Пензенской, Ульяновской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областях.

В ходе выполнения строительных и плановых работ заменены участки четырех магистральных нефтепроводов. На место труб, выработавших нормативный ресурс и срок эксплуатации, были установлены новые - из стали повышенного класса прочности. Смонтированные трубопроводы способны функционировать в условиях повышенного давления. Построенные участки успешно прошли комплексное обследование внутритрубными инспекционными приборами и ряд технических испытаний.

В эксплуатацию введены два подводных перехода магистральных трубопроводов через водные преграды протяженностью более четырех км. Специалисты завершили реконструкцию основной нитки подводного перехода через р. Дон и резервной нитки через р. Воронеж. На участках были проложены трубы из высокопрочного металла и смонтирована система электрохимической защиты от коррозии для сохранности трубы от негативных внешних факторов. Реконструированные участки оборудованы современными системами автоматики, телемеханики, связи, комплексом технических средств охраны, обеспечивающих бесперебойную эксплуатацию и экологическую безопасность объектов.

Проведена замена технологических трубопроводов на площадочных объектах. В частности, масштабный проект реализован на линейной производственно-диспетчерской станции «Никольское-1». В общей сложности было проложено около 6 тыс. м технологических трубопроводов. Монтаж труб с увеличенным сроком эксплуатации и трехслойным изоляционным покрытием позволит сократить расходы на диагностические и ремонтные работы.

С целью поддержания надежной работы механо-технологического оборудования произведены работы по замене четырех магистральных насосных агрегатов (МНА) и одного подпорного насоса (ПНА). Новое оборудование смонтировано на линейных производственно-диспетчерских станциях «Никольское», «Никольское-1», «Клин», а также на нефтеперекачивающей станции «Аксинино». МНА обладают мощностью от 1250 до 10000 куб. метров в час, производительность ПНА – 5 тыс. куб. метров в час. Современное оборудование выпущено ООО «Уральские динамические машины», входящим в систему «Транснефть». Установленные насосные агрегаты отличаются повышенным уровнем надёжности, высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком службы. Их использование позволит предприятию снизить эксплуатационные затраты, повысить эффективность и оптимизировать процессы производственно-хозяйственной деятельности.

За 2024 год введены в эксплуатацию 6 резервуаров. Построенные и модернизированные резервуары, расположенные в Брянской, Воронежской и Самарской областях, обеспечивают бесперебойную поставку нефти и дизельного топлива потребителям. Они подключены к современным системам телемеханики, которые в автоматизированном режиме управляют запорной арматурой, а также контролируют уровень наполнения емкости и показатели загазованности. Информация о состоянии оборудования непрерывно передается на автоматизированное рабочее место оператора.

Также для поддержания достоверности учета при ведении товарно-транспортных операций в долгосрочном периоде компания провела модернизацию мобильных систем измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП). Уникальные мобильные комплексы, которых на предприятии всего два, выезжают на удаленные объекты, не имеющие стационарных СИКНП, для обеспечения автоматизированного учета дизельного топлива. Комплексы впервые оснастили мобильными операторными, оборудовали новыми системами сбора и обработки информации и серверными шкафами для технологической сети передачи данных.

Проведенные мероприятия направлены на повышение эксплуатационной надежности линейной части и площадочных объектов предприятия.