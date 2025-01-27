Энергетики обеспечили надежность электроснабжения более тысячи потребителей в Сергиевом Посаде

Специалисты «Мособлэнерго» в январе выполнили ремонт в трансформаторной подстанции на ул. Октябрьской в Сергиевом Посаде. Данные работы обеспечили надежность электроснабжения более тысячи потребителей на ул. Симоненкова и Октябрьской.

В ходе работ энергетики произвели замену двух трансформаторов с увеличением мощности оборудования с 400 кВА до 630 кВА, что также позволило произвести перевод нагрузок между двумя секциями подстанции. Работы выполнены в ТП-30, от которой запитаны ряд зданий, в том числе более 20 жилых многоквартирных домов.

Работы производились в рамках программы капитального ремонта «Мособлэнерго». Всего за 2024 год на территории Сергиево-Посадского г. о. отремонтировано 13,08 км кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, в 36 трансформаторных подстанциях выполнена замена электрооборудования, расчищено от поросли 3,7 га охранной зоны ЛЭП, произведен ремонт 14 зданий подстанций.