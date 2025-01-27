Энергетики увеличили надежность электроснабжения ряда градообразующих предприятий Реутова

27 янв. 2025, 17:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
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Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по замене электрооборудования распределительного пункта для увеличения надежности электроснабжения ряда градообразующих предприятий Реутова.

В конце декабря энергетики завершили реконструкцию распределительного пункта РП-130, расположенного в промзоне Реутова на ул. Транспортной. Энергетики выполнили демонтаж 25 исчерпавших свой эксплуатационный ресурс ячеек КСО 10 кВ и последующий монтаж такого же количества ячеек КСО-298, соответствующих современным требованиям надежности и эксплуатационной безопасности.

Реконструкция распределительного пункта позволила повысить качество электроснабжения абонентов промышленной зоны Реутова, в том числе его градообразующих предприятий — «Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии РФ», двух крупных предприятий по производству пищевой продукции, трех строительных предприятий и организации, предоставляющей услуги по хранению и складированию грузов.

Работы были проведены в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья.

Всего за 2024 год специалисты «Мособлэнерго» в ходе реализации инвестиционной программы провели работы по строительству и реконструкции на территории Московской области 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также вводу свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

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