Участвуйте в Cabex 2025 вместе с RusCable.Ru и выделяйтесь среди лучших!

27 янв. 2025, 16:37
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Cabex — главная выставка кабельной отрасли, которая ежегодно объединяет ведущих производителей, поставщиков и потребителей. Как генеральный информационный партнер Cabex, портал RusCable.Ru приглашает вас воспользоваться уникальной возможностью выделить вашу компанию среди сотен участников и максимально эффективно представить свой бренд.

Мы подготовили специальный рекламный пакет, который решает ключевые задачи:

  • Как привлечь внимание до, во время и после выставки?
  • Как выделиться среди конкурентов?
  • Как эффективно взаимодействовать с каждым посетителем вашего стенда?
  • Как сохранить интерес к вашей компании после завершения Cabex?

Что входит в рекламный пакет

До выставки:

  • Публикации в журнале RusCable Insider Digest в рубрике "Готовимся к Cabex 2025".
  • Баннерная кампания на портале RusCable.Ru (включая разработку баннера).
  • До 3 публикаций новостей о вашей компании на портале
  • Анонсы вашего участия в наших социальных сетях
  • Участие представителя вашей компании в прямом эфире RusCable Live

Во время выставки:

  • Видеозапись интервью на стенде
  • Профессиональные фотографии вашего стенда
  • Видеоматериалы с демонстрацией работы ваших сотрудников на стенде

После выставки:

  • Упоминание вашей компании в эксклюзивном итоговом репортаже о Cabex 2025
  • Размещение полноформатной статьи о вашей компании в специальном выпуске RusCable Insider Digest (2 полосы)
  • Подготовка поствыставочного контента для соцсетей и дальнейшего продвижения

Почему RusCable.Ru?

  • 20+ лет опыта работы на Cabex как генерального информационного партнера
  • Собственный стенд RusCable.Ru, который в 2025 году станет вдвое больше
  • Авторитет в отрасли:  RusCable.Ru является официальным членом профессиональной отраслевой ассоциации “Электрокабель” и участвует в формировании информационной политики организации
  • Опытная команда журналистов, фотографов и видеографов

Ваши выгоды

  • Максимальный охват: более 150 000 специалистов ежемесячно
  • Укрепление репутации: подтверждение статуса лидера рынка
  • Комплексная поддержка: от подготовки к выставке до долгосрочного продвижения


НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ прошлого года
ИНТЕРВЬЮ на нашем стенде прошлого года
НОВОСТНОЕ ШОУ об итогах 
СПЕЦВЫПУСК RusCable Insider Digest

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📧 E-mail: reklama@ruscable.ru
📞 Телефон: +7 (495) 229 33 36

Оставьте заявку сейчас и получите максимальную отдачу от участия в Cabex 2025!

 

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