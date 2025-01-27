Участвуйте в Cabex 2025 вместе с RusCable.Ru и выделяйтесь среди лучших!
Cabex — главная выставка кабельной отрасли, которая ежегодно объединяет ведущих производителей, поставщиков и потребителей. Как генеральный информационный партнер Cabex, портал RusCable.Ru приглашает вас воспользоваться уникальной возможностью выделить вашу компанию среди сотен участников и максимально эффективно представить свой бренд.
Мы подготовили специальный рекламный пакет, который решает ключевые задачи:
- Как привлечь внимание до, во время и после выставки?
- Как выделиться среди конкурентов?
- Как эффективно взаимодействовать с каждым посетителем вашего стенда?
- Как сохранить интерес к вашей компании после завершения Cabex?
Что входит в рекламный пакет
До выставки:
- Публикации в журнале RusCable Insider Digest в рубрике "Готовимся к Cabex 2025".
- Баннерная кампания на портале RusCable.Ru (включая разработку баннера).
- До 3 публикаций новостей о вашей компании на портале
- Анонсы вашего участия в наших социальных сетях
- Участие представителя вашей компании в прямом эфире RusCable Live
Во время выставки:
- Видеозапись интервью на стенде
- Профессиональные фотографии вашего стенда
- Видеоматериалы с демонстрацией работы ваших сотрудников на стенде
После выставки:
- Упоминание вашей компании в эксклюзивном итоговом репортаже о Cabex 2025
- Размещение полноформатной статьи о вашей компании в специальном выпуске RusCable Insider Digest (2 полосы)
- Подготовка поствыставочного контента для соцсетей и дальнейшего продвижения
Почему RusCable.Ru?
- 20+ лет опыта работы на Cabex как генерального информационного партнера
- Собственный стенд RusCable.Ru, который в 2025 году станет вдвое больше
- Авторитет в отрасли: RusCable.Ru является официальным членом профессиональной отраслевой ассоциации “Электрокабель” и участвует в формировании информационной политики организации
- Опытная команда журналистов, фотографов и видеографов
Ваши выгоды
- Максимальный охват: более 150 000 специалистов ежемесячно
- Укрепление репутации: подтверждение статуса лидера рынка
- Комплексная поддержка: от подготовки к выставке до долгосрочного продвижения
НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ прошлого года
ИНТЕРВЬЮ на нашем стенде прошлого года
НОВОСТНОЕ ШОУ об итогах
СПЕЦВЫПУСК RusCable Insider Digest
Забронируйте рекламный пакет уже сегодня!
📧 E-mail: reklama@ruscable.ru
📞 Телефон: +7 (495) 229 33 36
Оставьте заявку сейчас и получите максимальную отдачу от участия в Cabex 2025!