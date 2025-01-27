Участвуйте в Cabex 2025 вместе с RusCable.Ru и выделяйтесь среди лучших!

Мы не кабельщики — мы НДС-агенты, точнее мы налоговые агенты, получается, что мы агенты государства. Это мы для государства или государство для нас? Нам важно, что происходит на уровне государства, но важно ли государству, что происходит в отрасли. Тот факт, что у кабельщиков не так много проблем по сравнению, например, с радиоэлектронной отраслью, наверное, должен говорить о том, что лучше...