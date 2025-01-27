В Северной Осетии после капремонта до 4 полос расширили участок трассы А-164 «Транскам»

Федеральное дорожное агентство реализует значительный объем работ по расширению участков федеральных автодорог. Так, по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ», специалисты капитально отремонтировали отрезок с 0-го по 8-й км федеральной трассы А-164 «Транскам» (пос. Бекан – г. Ардон, Республика Северная Осетия – Алания).

К капитальному ремонту данного объекта приступили в марте 2023 года. А в сентябре 2024-го уже было запущено рабочее движение транспорта. Теперь же отремонтированный участок полностью введен в эксплуатацию.

В ходе работ большое внимание было уделено устройству дорожного покрытия, отвечающего современным стандартам. В этих целях федеральные дорожники выполнили уширение земляного полотна, а затем усилили дорожную одежду с устройством верхнего слоя покрытия из высокопрочного материала – щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, для создания армирующей прослойки, которая предупредит деформацию дорожного покрытия, между слоями асфальтобетона уложили специальную геосетку из полимерных материалов. По такому же принципу специалисты отремонтировали съезды и примыкания к автодороге.

Также произвели замену двух водопропускных труб и обеспечили отвод воды с проезжей части путем устройства водоотводных лотков. Этот комплекс работ позволит не только защитить дорожную одежду от разрушительного влияния атмосферных осадков, но и повысит комфорт автолюбителей во время поездок.

Встречные потоки транспорта на всем протяжении 8-километрового объекта разделили осевым ограждением. Это позволит исключить наиболее опасный вид ДТП – лобовые столкновения. Помимо прочего, специалисты заменили почти три км металлического барьерного ограждения по краям проезжей части и переустроили 400 м линий электроосвещения рядом с поселком Бекан.

Еще одна мера, направленная на обеспечение безопасности на данном участке федеральной трассы – нанесение разметки из термопластика и установка новых дорожных знаков с высокими показателями светоотражения. Преимуществом таких знаков является их хорошая различимость с большого расстояния.

Расширенный участок «Транскама» будет способствовать увеличению пропускной способности загруженной трассы и повышению безопасности движения. Важно отметить, что по маршруту федеральной автомобильной дороги, в Ардонском районе Северной Осетии, также находится памятник природы регионального значения – комплекс «Урочище Бекан», популярный среди гостей региона.

***Автомобильная дорога федерального значения А-164 «Транскам» берет начало в Республике Северная Осетия – Алания от Карджина и ведет по Алагирскому ущелью вдоль рек Ардон, Нардон и Закка. Пролегая горным серпантином через десяток населенных пунктов, пересекает границу России и Южной Осетии в районе села Нижний Зарамаг, затем проходит через Рокский тоннель, поселок Дзау, столицу Южной Осетии – город Цхинвал и заканчивается на границе Южной Осетии и Грузии.