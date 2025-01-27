Новые производства почти на 1,4 млрд руб. планируется разместить в новом рязанском промпарке

Строители приступили к работам по созданию около Рязани нового промышленного парка "М5 Рязань" площадью в 199 га, сообщил заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин в своем телеграмм-канале в понедельник.

"Начало положено: подрядчик приступил к организации проектно-изыскательских работ с последующим выходом осенью 2025 года на строительный этап нового промышленного парка площадью в 199 га в непосредственной близости от федеральной трассы М5", - отметил он.

По словам Никитина, уже поступили первые заявки от инвесторов на локализацию в "М5 Рязань" с общей суммой вложений в создание своих производств в размере более 1,36 млрд рублей. Это производственно-логистический центр по переработке подсолнечного масла, завод кормов для домашних животных, и предприятие по выпуску канализационных труб. На них совокупно будет открыто 320 новых рабочих мест.

Он добавил, что в целом проект нового парка формируется по примеру ИП "Рязанский": предусмотрено создание современной комплексной инженерной инфраструктуры, удобные с логистической точки зрения подъезды, а резидентам - предоставлен пакет мер господдержки и преференций, включая налоговые льготы.

Как сообщалось, индустриальный (промышленный) парк "Рязанский" - территория с преференциальным режимом деятельности для инвестиционно ориентированных предприятий, сетью автодорог и железнодорожных путей, инженерных коммуникаций. Площадь парка - более 560 га. Управляющей компанией промпарка является АО "Корпорация развития Рязанской области".