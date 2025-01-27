«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 100 тыс. жителей Абинского района

В рамках ремонтной программы энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» в течение 2024 года провели ремонт и техническое обслуживание оборудования на четырех высоковольтных подстанциях, а также 32 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения почти 100 тыс. жителей населенных пунктов Абинского района Краснодарского края.

На высоковольтных питающих центрах проведено техобслуживание и ремонт силовых трансформаторов, другого подстанционного оборудования с заменой его на современное – отечественного производства. Энергетики также отремонтировали 15 км ЛЭП 35-110 кВ, обновив на них около 2,5 тыс. изоляторов и порядка 4 км грозозащитного троса.

На объектах распределительной сети техническое обслуживание проведено на 16 км воздушных линий электропередачи, смонтировано 15 км нового самонесущего изолированного провода (СИП), заменено 30 опор, более 400 изоляторов и 220 ответвлений в домовладения с применением СИП. Для предотвращения падения веток и деревьев на провода во время непогоды от древесно-кустарниковой растительности расчищено 3,4 га вдоль трасс ЛЭП. Также отремонтированы 25 комплектных трансформаторных подстанций.

В частности, в станице Ахтырская Абинского района, где проживает более 20 тыс. человек, для повышения надежности электроснабжения потребителей специалисты провели ремонт и установку 3 комплектных трансформаторных подстанций, смонтировали СИП. Он гарантирует надежную передачу электроэнергии в любую погоду и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм. Кроме того, энергетики построили около 4 км новых ЛЭП и заменили 80 устаревших ответвлений к домовладениям.

Важно отметить, что один из факторов снижения качества электроснабжения – бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии. В период 2023-2024 годов в Абинском районе выявлены хищения электроэнергии объемом 1,3 млн кВт*ч на сумму более 5 млн рублей. Половина из этих случаев относится к станице Ахтырская, где зафиксировано 55 фактов объемом 790 тыс. кВт*ч на сумму более 3,7 млн рублей. Для пресечения фактов хищения электроэнергии сотрудники Юго-Западных электрических сетей проводят выездные проверки с целью привлечения к ответственности недобросовестных граждан.