«Россети Северный Кавказ» пресекли майнинг-хищение электроэнергии в объеме полумесячного потребления крупнейшего города Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» пресекли очередное крупное майнинг-хищение электроэнергии. В ходе совместного рейда энергетики и рабочая группа Управления ФСБ России по Республике Ингушетия обнаружили в сельском поселении Гази-Юрт подключение к электрической сети по схеме, не соответствующей договору о поставке энергоресурса.

Ранее потребителю – нежилое помещение на окраине населенного пункта – был установлен трансформатор 160 кВА с максимальной договорной мощностью 128 киловатт-часов. Нарушитель самовольно заменил энергообъект на два более мощных – по 630 кВА каждый, а прибор учета демонтировал.



При осмотре места выявлено и незаконно присоединенное оборудование – 334 специальных устройства, предназначенных для майнинга криптовалюты. Составлен акт о безучетном потреблении на 9,3 млн киловатт-часов. Это сопоставимо с полумесячным потреблением крупнейшего города республики – Назрани. Ущерб, нанесенный компании, оценен почти в 89,2 млн рублей.



Деятельность майнеров становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, повышая риск возникновения технологических нарушений и пожаров на энергообъектах. Кроме того, отсутствие платы за использованный энергоресурс тормозит модернизацию сетевого комплекса. Именно поэтому «Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание предотвращению подобных фактов. Мероприятия подразумевают комплекс мер: контрольные съемы показаний счетчиков, рейды, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.



О любых известных фактах хищения электроэнергии специалисты «Ингушэнерго» просят сообщать по телефону 8 963 172 88 44 (анонимность гарантируется).



Напомним, Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Ингушетии.