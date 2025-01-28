Энергетики построили ЛЭП для увеличения мощности электроснабжения Чеховского РАЙПО

Специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи для увеличения мощности электроснабжения потребительского кооператива «Чеховское РАЙПО» в д. Беляево городского округа Чехов.

В середине января энергетики выполнили монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-241 до границ земельного участка заявителя. В ходе работ была произведена установка трех дополнительных опор для усиления существующей линии и монтаж изолированного провода СИП-2, общей протяженностью 460 метров.

Работы выполнены для увеличения мощности, обеспечения надежности и улучшения качества электроснабжения потребительского кооператива «Чеховское РАЙПО», занимающегося розничной торговлей и предоставлением арендных площадей в д. Беляево. Установка новой ЛЭП позволила увеличить мощность потребителя с 30 кВт до 80 кВт.

Работы были выполнены в рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.