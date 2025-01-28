ЛЭТИ запускает новое научное направление в сфере электроники для автомобильной промышленности России

Эта работа направлена на обеспечение технологического суверенитета России в сфере электронных компонентов для автомобилей.

Автомобильный транспорт – важный элемент жизни современного человека и общества. Эта сфера является ключевым инструментом для эффективной, удобной и гибкой перевозки пассажиров и доставки грузов. В условиях динамичного развития торговли, усиления взаимодействия между государствами его роль с каждым годом становится все более важной.

Современные автомобили невозможно представить без сложного комплекса электронных систем, датчиков, приборов и устройств (сигнализация, видеокамеры, мультимедиа, подушки безопасности, датчики дождя и освещенности и проч.), которые обеспечивают комфортное вождение и безопасное для всех участников дорожное движение.

«Мы запускаем новое для ЛЭТИ научно-технологическое направление – электронные системы для автомобилей. Вуз ставит перед собой масштабную задачу – разработать технологическую линейку всей необходимой электроники для автомобильного транспорта, а затем внедрить ее в производство на отечественных предприятиях–индустриальных партнерах университета». Ведущий инженер кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ ЛЭТИ» Денис Александрович Поляков

Новое направление будет развивать коллектив из нескольких десятков специалистов в том числе бывших выпускников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ранее работавших в зарубежных компаниях – ведущих производителях автомобильной электроники, которые в последние несколько лет перестали работать в России. Опыт этой команды (некоторые специалисты трудились в отрасли около 20 лет) и их компетенции лягут в основу задела в новом для вуза научном направлении.

Для разработки производственных технологий и работы над дизайном будущих устройств в ЛЭТИ создается дизайн-центр по тематике автоэлектроники. Сейчас идет поставка первой партии оборудования. Кроме того, в ближайшее время для приобретения всего необходимого измерительного оборудования вуз планирует подать заявку на грант по созданию дизайн-центра для промышленной электроники.

«Следующий шаг после создания дизайн-центра – это запуск предприятия по сборке прототипов систем и отработке технологий их производства. Интерес к проекту проявляет ПАО «Элемент» – один из ключевых партнеров нашего вуза. С этой компанией мы уже создаем совместное предприятие по разработке, тестированию и производству материалов для силовой электроники на основе карбида кремния. Наконец, мы нашли потенциального потребителя конечной продукции автоэлектроники: для обсуждения этого вопроса ЛЭТИ недавно посещало руководство «АвтоВАЗа». Проректор по научной деятельности СПбГЭТУ ЛЭТИ» Александр Анатольевич Семенов

Второе важное направление работы дизайн-центра – подготовка специалистов для отрасли автоэлектроники. После его открытия студенты старших курсов ЛЭТИ смогут разрабатывать реальные устройства, которые лягут в основу их выпускных работ и научных проектов.