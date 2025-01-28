На борт атомного ледокола «Чукотка» погружен главный распределительный щит

Специалисты Балтийского завода "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) погрузили на борт строящегося атомного ледокола "Чукотка" главный распределительный щит (ГРЩ). Об этом говорится в сообщении предприятия от 28 января.



На ГРЩ будет поступать электрическая энергия от источников и распределяться между различными группами потребителей на судне. Так, во время швартовных испытаний на ГРЩ будет подаваться питание с берега, а после завершения строительства – с генераторов ледокола. Кроме распределения электрической энергии на судне, ГРЩ предназначен для контроля за ее параметрами.



На Балтзаводе также отмечают, что на сегодняшний день строительство "Чукотки" вышло на один из важнейших этапов: формирование надстройки ледокола. Идет погрузка, установка и монтаж секций конструкции, которые насыщаются оборудованием. Высота ледокола после завершения формирования корпуса составит более 50 метров. В надстройке будут располагаться ходовая рубка, пост связи, каюты, спортзал и другие помещения, а также оборудование, необходимое для обеспечения управления судном и безопасности навигации.



Напомним, "Чукотка" является четвертым серийным (пятым по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220 (разработчик – ЦКБ "Айсберг"). Контракт на строительство атомохода был заключен между ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Балтийским заводом ОСК в августе 2019 года по результатам открытого конкурса. Закладка ледокола состоялась в декабре 2020 года, спуск на воду – в ноябре 2024 года. По условиям контракта, передать заказчику "Чукотку" корабелы должны в декабре 2026 года.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка

Длина – 173,3 м

Ширина – 34 м

Мощность на винтах – 60 МВт

Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м

Минимальная рабочая осадка – 9,03 м

Водоизмещение – 33,54 тыс. т

Назначенный срок службы – 40 лет

Экипаж – 53 чел.