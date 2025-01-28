Павел Малков и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Рязанской области

В Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Основной темой стали актуальные вопросы развития электросетевой инфраструктуры региона и реализации крупных инвестиционных проектов.

На встрече также обсудили развитие энергоузлов для обеспечения перспективных инвестиционных проектов. Среди них — агропромышленный парк «Александро-Невский» с заявленной мощностью 32,3 МВт и индустриальный парк «М5 Рязань», где потребность в мощности составляет 38 МВт. Для подключения объектов планируется реализация масштабных мероприятий, направленных на модернизацию и увеличение надежности электросетей.

Отдельное внимание стороны уделили консолидации электросетевых активов региона. Филиал «Рязаньэнерго» в 2024 году определен системообразующей территориальной сетевой организацией. За последние два года на баланс предприятия передано 237 бесхозяйных объектов.

«Потребление мощностей в Рязанской области постоянно увеличивается. Для нас важно обеспечить жителей и предприятия надёжным электроснабжением. Совместно с энергетиками системно развиваем инфраструктуру и создаём условия для комфортной жизни и развития экономики региона», – отметил Павел Малков.