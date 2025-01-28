Предприятие «Росатома» расширило выпуск номенклатуры комплектующих для машинных залов АЭС

НПО «ЦНИИТМАШ» (Машиностроительный дивизион «Росатома») приобрел новое оборудование для изготовления комплектующих изделий для вспомогательных узлов машинных залов АЭС российского дизайна. После вывода оборудования на проектную мощность предприятие закроет растущие потребности в комплектующих для вспомогательного оборудования атомных станций, которые «Росатом» строит в России и за рубежом, и вытеснит с рынка импортные аналоги.

Благодаря новому оборудованию ЦНИИТМАШ начал изготавливать корпуса фильтров предочистки, закладные части для крепления турбины и конденсаторов энергоблоков, системы замкнутого контура охлаждения, системы шариковой очистки, емкостное и специальное оборудование, контейнеры и боксы, водоструйные насосы и другое оборудование. В результате локализация вспомогательного оборудования для машинных залов АЭС выросла с 40 % до 95 %.

Для реализации инвестиционного проекта федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил ЦНИИТМАШ льготный заем по программе «Комплектующие изделия».

«В производстве оборудования машинных залов АЭС была свободная ниша, которую мы сейчас планируем занять, выпуская комплектующие для самых современных строящихся атомных станций. Приобретенное за средства займа Фонда развития промышленности оборудование позволило нам сформировать единую технологическую цепочку производства заготовок и нестандартных изделий, изготавливая их по разработанной собственными силами конструкторской документации», – рассказал генеральный директор «НПО «ЦНИИТМАШ» Виктор Орлов.

По оценке ЦНИИТМАШ, в связи с расширением программы строительства атомных станций на отечественном рынке комплектующих изделий для вспомогательных узлов машинных залов АЭС возникли еще незакрытые поставщиками дополнительные потребности в размере 21 % рынка. После вывода нового оборудования на проектную мощность доля ЦНИИТМАШ в этой нише составит 24 %.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. В его состав входят, к примеру, завод «Петрозаводскмаш» в Карелии, крупнейшая машиностроительная площадка региона (предприятие специализируется на выпуске главных циркуляционных насосов, трубных узлов ГЦТ, емкостей систем аварийного охлаждения и другого оборудования) и завод «Атоммаш» в Волгодонске, который производит сложное оборудование практически для всех атомных строек в России и за рубежом. aem-group.ru

НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (НПО «ЦНИИТМАШ») имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации, головной материаловедческой организации госкорпорации «Росатом», головной технологической организации «Концерна Росэнергоатом» и технопарка Москвы. Является разработчиком основных материалов, технологий, изготовителем специализированного технологического оборудования и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов. ЦНИИТМАШ поставляет часть комплектующих для машинных залов четырех энергоблоков АЭС «Аккую» в Турции и планирует принять участие в конкурсах на поставку оборудования для других АЭС, которые «Росатом» строит за рубежом, в том числе для проекта атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане. Входит в Машиностроительный дивизион «Росатома».

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.