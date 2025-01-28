Сергей Цивилев: «Создание отраслевых стандартов — долгосрочная основа технологического суверенитета ТЭК»

Сергей Цивилев провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым.

В ходе совещания были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества по созданию новых отраслевых и государственных стандартов для оборудования и технологий, применяющихся топливно-энергетическим комплексом России.

Действующий фонд документов по стандартизации в нефтегазовом комплексе состоит из более 1800 действующих стандартов. Они распространяются на оборудование и технологии разведки, добычи и переработки нефти и газа, качество газа, его методы испытаний и транспортировку, угольную промышленность, методы испытаний и классификацию твердого минерального топлива (более половины их них относятся к сфере нефтегазового машиностроения). При этом за последние несколько лет уровень ежегодного обновления фонда значительно возрос и составляет свыше 12% ежегодно.

«Разработка национальных и отраслевых стандартов является фундаментом построения технологического суверенитета», – подчеркнул Министр.

Он также сообщил, что в настоящее время ведется работа по распространению принципов стандартизации, предложенных Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) для нефтяной и газовой отраслей, на угольную промышленность и электроэнергетику.

Также Сергей Цивилев и Антон Шалаев обсудили вопросы зарубежного продвижения российских нормативов, что является важным условием для экспорта российских технологий и обеспечения лидерских позиций страны на глобальном энергетическом рынке