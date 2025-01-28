В Рузе появится современный контейнерный терминал

Компания «ЭПОХА» планирует модернизировать контейнерный терминал в подмосковной Рузе. Общий объем инвестиций в проект составляет более 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «ЭПОХА» в начале 2024 года приобрела в Рузе участок, где раньше работало горнодобывающее предприятие. За год была восстановлена железная дорога и тепловоз, построены бетонные площадки для обработки контейнеров, отремонтированы помещения и уложен асфальт. Также компания заключила договор на эксплуатацию железной дороги, получила разрешение на обработку контейнеров и закупила технику и оборудование.

Ожидается, что терминал начнет работу уже в первом квартале 2025 года. Также в этом году планируется увеличить площадь и приобрести дополнительное погрузочно-разгрузочное оборудование. К 2026 году расчетная пропускная способность терминала составит 120 вагонов в сутки. К этому времени компания планирует создать около 100 новых рабочих мест.

Инвестор планирует начать сотрудничать с российской группой компаний в сфере железнодорожного транспорта и логистики, чтобы в скором времени охватить всю территорию РФ, а в перспективе выйти на международный рынок.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.