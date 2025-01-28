Томская область за 633,5 млн руб. ищет подрядчика на ремонт 11 км трассы к райцентру на юге региона

Управление автомобильных дорог Томской области ("Томскавтодор") объявило поиск подрядчика на ремонт 11 км трассы на пути к административному центру Бакчарского района - селу Бакчар, сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о ремонте участка с 86-го по 97-й км областной трассы Каргала - Бакчар, которая связывает западные районы Томской области с областным центром. Участок, на котором планируется ремонт, располагается между поселком Плотниково и селом Полынянка в Бакчарском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 633,5 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 14 февраля, итоги предполагается подвести 19 февраля.

В рамках работ подрядчику предстоит отремонтировать двухполосный участок дороги третьей категории. Все работы должны быть завершены к октябрю 2025 года.

Трасса Каргала - Бакчар протяженностью 141,5 км проходит по территориям Шегарского и Бакчарского районов и обеспечивает выезд на одну из самых востребованных трасс региона Томск - Каргала - Колпашево. Томская область ведет поэтапный ремонт трассы с 2020 года.