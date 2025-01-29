ГУП РК «Крымэнерго» модернизирует систему учета электроэнергии в Симферопольском районе

С начала 2025 года в рамках инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго» проводит установку современной интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) в селе Живописном Симферопольского района.

Во исполнение поручения Главы Республики Крым Сергея Аксенова предприятие наряду с выявлением хищений электроэнергии, предоставлением недостоверных показаний и сокрытием реальных объемов потребления ресурса продолжает системную работу по замене приборов учета на территории полуострова. Целью данной программы является повышение качества электроснабжения абонентов, снижение потерь электрической энергии, уменьшение эксплуатационных расходов предприятия и др.

На сегодняшний день на территории с. Живописного установлено более 200 интеллектуальных приборов, выполнен монтаж технических учетов на 6 трансформаторных подстанциях. Проведенными проверками зафиксированы случаи безучетного потребления электроэнергии в объеме 259 002 кВт*ч на сумму свыше 1,5 млн руб. Во избежание перегрузки сетей, исключения воровства электрической энергии электросчетчики у недобросовестных потребителей заменены на интеллектуальные приборы учета с возможностью дистанционного опроса, а также контроля разрешенной мощности.

Самовольные подключения к электросетям наносят не только значительные убытки, влекут опасность для людей, но и влияют на качество и надежность электроснабжения, в том числе и социально важных объектов.

Об известных фактах несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях просим сообщать по телефону +7 978 954 42 30 (стоимость звонка согласно тарифу оператора связи).