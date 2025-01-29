Мост через реку Нара на трассе А-108 в Подмосковье расширят до четырех полос

В Московской области капитально ремонтируют мост через реку Нара на 347-м км федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо»: к концу 2025 года переправу расширят до четырех полос движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Центравтомагистраль» в среду, 29 января.

На объекте специалисты завершают уширение габаритов и восстанавливают несущие способности сооружения. В дальнейшем здесь предстоит уложить дорожное покрытие, обновить систему водоотведения, установить освещение и обустроить тротуары. Завершение работ намечено на четвертый квартал этого года.

В связи с работами на участке автодороги А-108 «МБК» действует временная схема организации движения.

Капремонт Рыбловского моста – продолжение комплексных работ по расширению автодороги А-108 в Московской области. В 2024 году был расширен до четырех полос движения участок трассы с 343-го по 350-й км на объезде Серпухова, а годом ранее число полос увеличили в рамках капремонта на участке дороги с 359-го по 364-й км.

Напомним, всего в 2024 году в Подмосковье отремонтировали 100 км федеральных трасс, в 2025-м обновят еще 100 км федеральной дорожной сети.