Системный оператор обеспечил ввод в работу подстанции 330 кВ Нарва для крупного газохимического производства в Ленинградской области

Филиал Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) разработал и реализовал комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в эксплуатацию новой подстанции (ПС) 330 кВ Нарва, которая обеспечит технологическое присоединение к сетям строящихся крупных газоперерабатывающего и газохимического производств в Ленинградской области с планируемой нагрузкой потребления до 795 МВт.

В рамках проекта на подстанции смонтированы и введены в работу комплектные распредустройства 330 и 110 кВ с установкой четырех автотрансформаторов мощностью по 400 МВА, построена и введена в работу новая ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Нарва №2, разделена существующая ВЛ Копорская – Кингисеппская с образованием двух новых ВЛ 330 кВ Копорская – Нарва и Кингисеппская – Нарва №1.

Новая подстанция оснащена цифровой технологией дистанционного управления коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями из диспетчерского центра филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, современными отечественными автоматизированными системами управления технологическими процессами.

В процессе проектирования, строительства и ввода в работу ПС 330 кВ Нарва специалисты Системного оператора принимали участие в разработке технического задания, согласовании проектной и рабочей документации, технических условий на технологическое присоединение подстанции к электрическим сетям.

ОДУ Северо-Запада выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, на основе которых определены и реализованы необходимые настройки устройств релейной защиты и автоматики.

Специалисты Системного оператора совместно с собственником энергообъекта настроили каналы связи, систему сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр ОДУ Северо-Запада.