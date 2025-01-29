«Россети Северный Кавказ» содействуют реализации национальных проектов повышения качества и комфорта жизни в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» в 2024 году подключили к централизованным электрическим сетям пять социально значимых учреждений. Суммарная выданная мощность составила порядка 700 киловатт.

Четыре объекта строятся в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ.



Так, статус «в сети» получил детский сад на 120 мест в отдаленном селении Малгобекского района – Южное. Образовательное учреждение для маленьких – первое на территории населенного пункта – возводится по государственной программе «Комплексное развитие сельских поселений».



В сельском поселении Джейрах горного Джейрахского района в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» строится трехэтажный Дом культуры. Возводится новый объект на месте старого Дома культуры, который находился в аварийном состоянии.



Энергетики также обеспечили электроэнергией школу, колледж и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Национальные проекты стали одним из ключевых инструментов для экономического развития республики и страны в целом. Создание доступной и качественной инфраструктуры, комфортной и безопасной среды, условий для самореализации молодого поколения – в рамках важнейших инициатив решаются наиболее острые проблемы. Мы все видим позитивные изменения. И, разумеется, комплекс организационно-технических мероприятий для выдачи необходимой мощности новым объектам, построенным в рамках государственных программ, «Ингушэнерго» держат на особом контроле», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Рашид Барахоев.

Всего в 2024 году специалисты филиала «Ингушэнерго» выполнили технологическое присоединение 207 новых потребителей. В сумме им выдано порядка 13,5 мегаватта.



Напомним, технологическое присоединение новых потребителей к сетям – одно из важнейших направлений комплексной работы энергетиков, направленной на повышение доступности сетевой инфраструктуры. Действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе Личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям.