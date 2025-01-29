В 2024 году компании Нацпроектстроя расширили больше 560 км БАМа

В 2024 году Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя передал под укладку вторых путей Восточного полигона больше 560 километров земляного полотна, что на 35% превышает показатель 2023 года. Объем выполнения работ составил 166,7 млрд рублей.

Рекордным стал август, когда строители передали путевым станциям РЖД больше сотни километров земляного полотна, это лучший месячный показатель в современной России. В целом за два года компании НПС расширили под второй путь 970 километров БАМа, почти четверть всей магистрали.



За 2024 год строители переработали 16,8 миллионов кубометров грунта, это 840 тысяч самосвалов. Выстроившись в одну линию, такая колонна техники покроет весь БАМ, от Тайшета до Советской Гавани. На пересечении с водными преградами возвели 448 искусственных сооружений - мостов и водопропускных труб. В их числе самый протяженный из новых мостов БАМа – 392 метровый переход через реку Нюкжу на линии Тында – Хани.



Помимо строительства вторых путей, на модернизированных участках обновили устройства СЦБ, связи, энергоснабжения. На 25 объектах обновили энергетическое оборудование, повысив надежность тягового электроснабжения.



На 58 модернизированных объектах БАМа в 2024 году открылось двухпутное движение поездов. Работы шли на объектах в Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Амурской области, республике Саха (Якутия). На пике было задействовано свыше 13 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники.



В 2025 году Нацпроектстрой продолжит развитие инфраструктуры Восточного полигона. Крупнейший проект – электрификация участков Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре – Ванино. В этом году завершится реконструкция станций Беркакит, Тында, строительство транзитного парка «Д» на ст. Комсомольск-на-Амуре. Вторые пути откроются на наиболее загруженных участках БАМа.