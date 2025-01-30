Александр Пятигор держит на личном контроле повышение надежности электроснабжения м.о. Чехов на юге Подмосковья

С осмотра нового распределительного пункта (РП) «Ходаево» началась ранним утром 30 января 2025 года рабочая поездка генерального директора компании «Россети Московский регион» Александра Пятигора на юг Московской области. Строительство РП велось в рамках реализации комплексной программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей специалистами филиала «Южные электрические сети». Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Слепушкино, Ходаево, Яшкино, Прудки, Скурыгино, Сергеево и 20 СНТ, улучшения почувствуют более 7000 потребителей.

Всего Александр Михайлович осмотрел 4 новых распределительных пункта. Еще три расположены вблизи населенных пунктов Чепелево, Васькино и Чудиново. Их строительство было необходимо для повышения надежности электроснабжения более 10 000 потребителей, проживающих в населенных пунктах Венюково, Углешня, ул. Живописная, Репниковская г. Чехов, Курниково, Васькино, Новоселки и 27 СНТ.

Реализация программы надежности в м.о. Чехов в этом году будет продолжена. В ближайших планах: строительство трех РП 10 кВ, установка семи блок-трансформаторов 6/10 кВ и прокладка 17,2 км кабельных линий 10 кВ, а также перевод трансформаторных подстанций, питающих потребителей, с напряжения 6 кВ на 10 кВ.

«Реализация целевых программ позволяет нам в оперативном порядке совершенствовать работу электросетевого комплекса не только в муниципальном округе Чехов, но и других округах Подмосковья, где фиксируется значительное повышение нагрузки на электрические сети за счет прироста населения. Это городские округа Раменский, Солнечногорск, Домодедово. Для нас важно, что на территории Чехова сами жители отмечают снижение количества отключений и проблем, связанных с качеством поставляемой электроэнергии», - отметил Александр Пятигор.

Также в рамках рабочей поездки Александр Пятигор посетил реконструируемую подстанцию 110 кВ «Лопасня». Модернизация питающего центра проводится масштабная. Со строительством здания нового закрытого распредустройства 35 кВ, установкой нового электрооборудования на открытом распредустройстве 110 кВ. Работы проводятся с применением отечественного электрооборудования и увеличением мощности подстанции. Уже смонтированы и включены два новых трансформатора по 63 МВА каждый взамен старых мощностью 40 и 31,5 МВА соответственно.