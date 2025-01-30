Новая разработка компании Finolex Cables
Плюс
2 часа назад
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Компания Finolex Cables, крупнейший индийский производитель кабельной продукции и флагманская компания группы Finolex, разработала и выпустила на рынок новую линейку проводов под названием FinoUltra, обладающих исключительно высокой безопасностью, долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Эти провода основаны на передовой электронно-лучевой технологии (E-bea...
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Новые экологически безопасные ПВХ-компаунды для кабельной промышленности от компании Cycle-Tek
Плюс
29 янв. 2025, 09:00
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Компания Cycle-Tek, являющаяся подразделением компании Teknor Apex, выпустила на рынок две новые марки поливинилхлоридных компаундов, специально разработанные для использования в производстве гибких кабельных изделий. Эти новые компаунды марок Cycle-Tek® 20401-82A BLK 1 и Cycle-Tek® 20401-82A FR BLK 1, изготовленные с использованием до 50 процентов переработанного сырья, предоставляют н...
Сингапурская компания Flint разрабатывает самые безопасные в мире батареи, изготавливаемые из бумаги
Плюс
28 янв. 2025, 09:00
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Специалисты компании Flint из Сингапура изобрели биоразлагаемую бумажную батарею, которая, как они утверждают, может произвести революцию в том, как мировое сообщество использует и аккумулирует энергию! Согласно предоставленной компанией Flint информации, разработана самая экологически безопасная в мире батарея, способная решить серьёзные экологические проблемы, связанные с современными система...
Технологически обоснованный подход к выбору цвета для проводов и кабелей с влагоотверждаемой изоляцией / оболочкой
Плюс
27 янв. 2025, 09:00
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Один из обычно обойдённых вниманием аспектов выбора цвета в производстве кабелей и проводов является влияние цвета на процесс сшивания. Пигменты химически разнообразны, и понимание их роли в реакции сшивания имеет решающее значение как для свойств готовых изделий, так и для самого процесса сшивания. Корпорация Chroma Color Corporation, на протяжении десятилетий поставляющая промышленности конце...
Компания TiniFiber приступает к производству бронированных кабельных микросборок для использования в центрах обработки данных
Плюс
24 янв. 2025, 09:00
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Компания TiniFiber (г. Линденхерст, штат Нью-Йорк, США), эксклюзивный производитель запатентованных в США и соответствующих требованиям UL волоконно-оптических кабелей, выпускаемых под маркой TiniFiber Micro Armor, начала собственное производство кабельных сборок типа MPO (multi-fiber push on), которые упрощают и ускоряют прокладку и монтаж защищенных от раздавливания волоконно-оптических кабелей...
Департамент правительства индийского штата Гуджарат обеспечит 25000 подключений «волокно в дом» в сельской местности, создавая умные дома
Плюс
23 янв. 2025, 09:00
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Гуджарат (Gujarat) – традиционно один из наиболее развитых в экономическом и торгово-промышленном отношении штатов Индии. Департамент науки и технологий индийского штата Гуджарат (Gujarat Science and Technology Department), который управляет развитием новых технологий и отвечает за разработку и реализацию ключевых политик в этом секторе, реализовал пилотный проект, в рамках которого компа...
Jicable HVDC‘25: Международный симпозиум по высоковольтным кабельным системам постоянного тока в Италии
Плюс
22 янв. 2025, 09:00
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Симпозиум Jicable HVDC’25, который состоится 20-22 октября 2025 года в Турине, Италия, является международной конференцией, направленной на содействие обмену научной и технической информацией в области изолированных силовых кабелей. Конференции, симпозиумы и семинары Jicable позволяют проводить глубокий анализ текущего состояния и будущих перспектив в этой области. Симпозиум Jicable HVDC&...
Компания IRFC подписала соглашение о намерениях с компанией REMCL о финансировании проектов в области возобновляемых источников энергии для индийских железных дорог
Плюс
21 янв. 2025, 09:00
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Компания Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC), финансовое подразделение Индийских железных дорог, полностью принадлежащее правительству Индии через Министерство железных дорог, заключила соглашение о намерениях (MoU), предусматривающее финансирование проектов по интеграции возобновляемых источников энергии для железнодорожного сектора, с компанией Railway Energy Management Company Lim...
Компания LS Cable & System строит первую в Южной Корее подводную кабельную систему высокого напряжения постоянного тока
Плюс
20 янв. 2025, 10:45
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Компания LS Cable & System сообщает об успешном завершении проекта создания первой южнокорейской подводной высоковольтной кабельной системы постоянного тока протяжённостью около 90 километров, которая соединяет материковую часть страны с самым большим островом Чеджу (Jeju Island). Южнокорейский поставщик кабельных решений подчеркнул, что это важное достижение в развитии национальной энергет...
Новые продукты на основе сбалансированной биомассы
Плюс
15 янв. 2025, 09:00
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Компания Lubrizol Advanced Materials, американский поставщик специальных химикатов для транспортного, промышленного и потребительского рынков, представила четыре новых решения сбалансированного использования биомассы в линейке термопластичных полиуретанов, выпускаемых под торговой маркой ESTANE® RNW TPU. Эти материалы, отличающиеся использованием более сбалансированного по массе сырья, обладаю...
Маточная смесь c металлическими волокнами для усиления электромагнитного экранирования
Плюс
14 янв. 2025, 09:00
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Эффективность и защита от электромагнитного излучения приобретают всё большее значение в производстве пластмасс. Компания Delta Tecnic SA, производитель суперконцентратов для пластмассовой и кабельной отраслей, запустила свою собственную линейку маточных смесей c металлическими волокнами на основе технологии, предназначенной для усиления электропроводимости и обеспечения передовых решений в област...
Интерконнектор LionLink, разрабатываемый в рамках проекта создания морской энергосистемы Nederwiek 3
Плюс
13 янв. 2025, 09:00
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Компания TenneT может произвести инвестиции в линию соединения с Великобританией. Голландский министр климатической политики и зелёного роста (Ministry of Climate and Green Growth) г-жа Софи Херманс (Sophie Hermans), включила создание нового электрического интерконнектора между Нидерландами и Великобританией в новейшую программу развития морской ветроэнергетики (Offshore Wind Energy Development Fr...
Экранированные спиральные шнуры и кабели следующего поколения от компании Philatron Wire and Cable
Плюс
10 янв. 2025, 09:00
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Компания Philatron Wire and Cable, первопроходец в области решений для американского кабельного производства, сообщает о своей последней инновации: экранированные спиральные шнуры и кабели, которые разработаны для обеспечения высокой прочности, надёжности и качества в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми к современным приложениям. Выпуск этих продуктов подтверждает приверженность...
Компания Nexans предоставила собору Нотр-Дам-де-Пари 200 км пожаробезопасных кабелей
Плюс
09 янв. 2025, 10:45
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Компания Nexans, мировой лидер в области электрификации, объявила, что гордится тем, что сыграла важную роль в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари, 860-летнего средневекового католического собора, который был закрыт в 2019 году после разрушительного пожара. В рамках своего спонсорского соглашения компания Nexans передала собору в дар почти 200 километров огнестойких и пожаробезопасных кабеле...
Расширение производственных мощностей компании Alphagary в Мексике
Плюс
28 дек. 2024, 11:00
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Входящая в корпорацию Orbia Advance Corporation бизнес-группа Alphagary, ведущий поставщик компаундов и добавок, сообщила о значительном расширении своих производственных мощностей на предприятии в г. Альтамира (Altamira) в Мексике. Благодаря этому расширению ежегодный объём производства на этом предприятии увеличится на 15000 тонн. Компания Alphagary специализируется на разработке и производст...
Реализация планов компании Coficab по созданию завода стоимостью 50 миллионов долларов США для выпуска автомобильных кабелей в Египте
Плюс
28 дек. 2024, 09:00
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Египетский министр инвестиций и международной торговли Хассан Эль-Хатиб (Hassan El-Khatib) встретился с Хишамом Эллуми (Hicham Elloumi), председателем совета директоров туниской многонациональной компании Coficab, для того чтобы обсудить ход строительства нового завода компании в египетском городе Десятый Рамадан (the Tenth of Ramadan City), расположенном на пустынной трассе Каир - Исмаилия, в 46...
Компания Yokogawa выпустила систему мониторинга подводных кабелей
Плюс
27 дек. 2024, 09:00
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Основанная в Японии в 1915 году корпорация Yokogawa Electric Corporation - ведущий поставщик решений промышленной автоматизации, испытаний и измерений. В настоящее время корпорация объединяет 113 компании и 17000 сотрудников в 60 странах мира и ведёт свою деятельность в трех основных сферах: промышленная автоматизация и контроль, изготовление контрольно-измерительного оборудования, производство пр...
Крошечные провода, максимальная мощность
Плюс
26 дек. 2024, 09:00
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Для электронных чипов пространство имеет исключительно большое значение: мощная электроника требует всё больше соединений, которые помещаются во всё меньшие пространства. Известные современные технологии достигают пределов физически возможного. Учёные из Института надёжности и микроинтеграции Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM-ASSID) объединились с другими п...
Кабельная шина CAN-Bus для современных систем управления электродвигателями
Плюс
24 дек. 2024, 09:00
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Компания Hradil Spezialkabel GmbH (Германия), специализирующаяся на разработке кабелей, представила экранированный кабель для передачи данных в сетях на базе CAN (Control Area Network), обладающий высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенный для систем управления электродвигателями и систем очистки выхлопных газов 12-цилиндровых дизельных двигателей большой мощности. Кабельная шина...
Компания NKT подписала соглашение о продлении рамочных договоров на поставку высоковольтных кабелей с компанией RTE во Франции
Плюс
23 дек. 2024, 09:00
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Компания RTE, французский оператор систем передачи электроэнергии (TSO), заключила с компанией NKT соглашение о продлении двух рамочных договоров на поставку высоковольтных силовых кабелей с 2026 по 2028 год. Рамочные договоры предусматривают поставку наземных силовых кабелей и арматуры и прокладку и монтаж кабелей на уровнях напряжения 90 кВ, 225 кВ и 400 кВ. Договоры включают твёрдые обязательст...
Решения для ввода устройств в эксплуатацию и обеспечения повышенной кибербезопасности
Плюс
20 дек. 2024, 09:00
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Компания Belden выпустила дополнения к своему комплексу программного обеспечения “Provize“ для планирования, ввода в эксплуатацию и управления сетью: новый брандмауэр Hirschmann, предназначенный для обеспечения сетевой безопасности в промышленных сетях, 4-канальный кабель SMPTE и кабельные вводы, которые позволяют безопасно вводить кабели для современных частотно-регулируемых приводов...