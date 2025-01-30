Новая разработка компании Finolex Cables

Плюс

Один из обычно обойдённых вниманием аспектов выбора цвета в производстве кабелей и проводов является влияние цвета на процесс сшивания. Пигменты химически разнообразны, и понимание их роли в реакции сшивания имеет решающее значение как для свойств готовых изделий, так и для самого процесса сшивания. Корпорация Chroma Color Corporation, на протяжении десятилетий поставляющая промышленности конце...