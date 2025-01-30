Протяжённость квантовой сети РЖД — 7012 км

30 янв. 2025, 14:45
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РЖД
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Об этом заявил замглавы — главный инженер РЖД Валерий Танаев на III Всероссийском форуме «КВАНТ 2025».

— За 5 лет созданы с нуля более 7 тысяч километров квантовых сетей, построена современная инфраструктура квантовых коммуникаций, открыты беспрецедентные технологические возможности для формирования сервисов оператора связи, сказал Валерий Танаев.

Квантовая сеть РЖД соединяет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи, Самару, Саратов, Челябинск, Екатеринбург. До 2030 года её протяжённость должна составить не менее 15 тыс. км.

— Это масштабная работа, которая возможна только благодаря объединению усилий всех участников рынка квантовых коммуникаций. Экосистема РЖД насчитывает уже более 160 участников, в том числе 20 новых организаций присоединилось в течение 2024 года, — подчеркнул замглавы РЖД.

РЖД совместно с партнёрами из экосистемы разрабатывает образцы отечественного оборудования, устройств, компонентов. Уже создано 13 экспериментальных и 5 опытных образцов.

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