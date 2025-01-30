Юрий Трутнев и Сергей Цивилев обсудили развитие энергетики Дальнего Востока

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и Сергей Цивилев обсудили перспективы развития электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе. В совещании также приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы дальневосточных регионов.

Как сообщил глава энергетического Ведомства, в 2024 году суммарное потребление по Объединенной энергосистеме Востока, энергосистемам Забайкальского края и Республики Бурятия, а также изолированным территориям составило 74,3 млрд киловатт-часов, показав уверенный прирост в 5,2% к 2023 году.

Согласно прогнозам, заложенным в стратегические документы, в течение следующих 18 лет на Дальнем Востоке сохранится темп роста потребления электроэнергии, превышающий среднероссийский показатель. Так, в 2024-2030 годах он составит 4,9% (2,1% по стране) и 1,38% (0,94% по стране) в последующие периоды.

Сергей Цивилев отметил, что в соответствии с правилами, определенными Правительством, в конце 2024 года Министерством энергетики были утверждены Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы. В свою очередь, Правительством Российской Федерации утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Сергей Цивилев и Юрий Трутнев также рассмотрели необходимые шаги по актуализации планов развития энергетики Дальнего Востока с целью реализации инвестиционных проектов. Как рассказал Министр энергетики, такая работа ведется совместно с энергетическими компаниями, инфраструктурными организациями и руководителями дальневосточных регионов. В ближайшее время Минэнерго России будут представлены предложения по уточнению программы с разделением её на сроки до 2030, 2036 и 2042 годов.

«Совместно с регионами будет проведена сверка актуальных планов по реализации инвестиционных проектов на ближайшие 6 лет и согласуют их перечень, сроки реализации и технические параметры с профильными ведомствами. Также будет проанализирован сформированный ранее прогноз спроса на электроэнергию и мощность, после чего уточненные данные будут вынесены на рассмотрение Правительственной комиссии», – указал Сергей Цивилев.

Министр отметил также, что выполнение поручения Президента РФ по построению «экономики предложения» требует опережающих темпов развития энергетической инфраструктуры.