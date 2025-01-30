Юрий Трутнев и Сергей Цивилев обсудили развитие энергетики Дальнего Востока

час назад
161
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Министерство энергетики Р...
Авторы и источники / Правообладателям

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и Сергей Цивилев обсудили перспективы развития электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе. В совещании также приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы дальневосточных регионов.

Как сообщил глава энергетического Ведомства, в 2024 году суммарное потребление по Объединенной энергосистеме Востока, энергосистемам Забайкальского края и Республики Бурятия, а также изолированным территориям составило 74,3 млрд киловатт-часов, показав уверенный прирост в 5,2% к 2023 году.

Согласно прогнозам, заложенным в стратегические документы, в течение следующих 18 лет на Дальнем Востоке сохранится темп роста потребления электроэнергии, превышающий среднероссийский показатель. Так, в 2024-2030 годах он составит 4,9% (2,1% по стране) и 1,38% (0,94% по стране) в последующие периоды.

Сергей Цивилев отметил, что в соответствии с правилами, определенными Правительством, в конце 2024 года Министерством энергетики были утверждены Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы. В свою очередь, Правительством Российской Федерации утверждена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Сергей Цивилев и Юрий Трутнев также рассмотрели необходимые шаги по актуализации планов развития энергетики Дальнего Востока с целью реализации инвестиционных проектов. Как рассказал Министр энергетики, такая работа ведется совместно с энергетическими компаниями, инфраструктурными организациями и руководителями дальневосточных регионов. В ближайшее время Минэнерго России будут представлены предложения по уточнению программы с разделением её на сроки до 2030, 2036 и 2042 годов.  

«Совместно с регионами будет проведена сверка актуальных планов по реализации инвестиционных проектов на ближайшие 6 лет и согласуют их перечень, сроки реализации и технические параметры с профильными ведомствами. Также будет проанализирован сформированный ранее прогноз спроса на электроэнергию и мощность, после чего уточненные данные будут вынесены на рассмотрение Правительственной комиссии», – указал Сергей Цивилев.

Министр отметил также, что выполнение поручения Президента РФ по построению «экономики предложения» требует опережающих темпов развития энергетической инфраструктуры.

«Наша задача – обеспечение наиболее доступной стоимости киловатт-часа с учетом актуальных условий строительства новых и модернизации существующих генерирующих мощностей», – заключил Глава Минэнерго.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
ПИШ ЛЭТИ совместно с партнерами провела стратегическую сессию по тематике судостроения в России
29 янв. 2025, 14:45
641
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы обеспечения технологического суверенитета в области судового электрооборудования и определение дальнейших планов по взаимодействию. С 14 по 15 января 2025 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» состоялась стратегическая сессия «Судостроение» в рамках развития Электротехнического...
Павел Малков и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Рязанской области
28 янв. 2025, 17:44
812
В Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Основной темой стали актуальные вопросы развития электросетевой инфраструктуры региона и реализации крупных инвестиционных проектов. На встрече также обсудили развитие...
Сергей Цивилев: «Создание отраслевых стандартов — долгосрочная основа технологического суверенитета ТЭК»
28 янв. 2025, 13:30
764
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым. В ходе совещания были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества по созданию новых отраслевых и государственных стандартов для оборудования и технологий, применяющихся топливно-энергетическим комплексом России. Действующий фонд докуме...
Александр Бречалов и Борис Эбзеев провели рабочую встречу в Москве
28 янв. 2025, 13:00
611
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев обсудили текущее состояние электросетевого комплекса региона и ключевые направления его развития. В рамках встречи обсуждались планы по подключению крупных промышленных объектов в 2025 году. Среди них – зав...
Горнорудный дивизион «Росатома» приступает к проектированию нового производства в Соликамске
27 янв. 2025, 09:45
801
24 января губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров провели рабочую встречу. Стороны обсудили планы развития ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»). Сегодня ОАО «СМЗ» выпускает магний, ниобий, тантал и титан, а другие значимые редкоземельные металлы (лантанои...
«Россети Северо-Запад» вложат в энергокомплекс Псковской области 2 миллиарда рублей в 2025 году
24 янв. 2025, 12:15
1166
Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили модернизацию энергокомплекса региона и ликвидацию последствий циклона «Чарли». Вячеслав Торсунов отметил, что в 2025 году финансирование инвестиционной и ремонтной программ «Россети Северо-Запад» в Псковской области составит 2 миллиарда рубл...
Евгений Первышов и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Тамбовской области
24 янв. 2025, 10:00
1193
Временно исполняющий обязанности Главы Тамбовской области Евгений Первышов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. Стороны обсудили текущее состояние электросетевого комплекса региона, ключевые направления его модернизации и планы по развитию инфраструктуры для обеспечения надежного энергоснабжения. Особое внимание было уделено прохожден...
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует ускорить определение и согласование площадки строительства Южной АЭС
23 янв. 2025, 13:00
1538
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует ускорить определение и согласование площадки строительства Южной АЭС. Такое решение принято по итогам расширенного заседания Комитета с участием заместителя председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, посвященного вопросам повышения устойчивости энергоснабжения южных регионов России, которое прошло 22 января 2025 года. В качеств...
Системные операторы России и Центральной Азии координируют планы развития национальных энергосистем
22 янв. 2025, 16:15
1658
22 января в Иркутской области состоялась встреча руководителей Системного оператора и энергокомпаний Центральной Азии по вопросам технологического взаимодействия и перспективного развития национальных энергосистем. Участники отметили важность обмена информацией и координации планов по развитию национальных энергосистем России и Центральной Азии и реализации инфраструктурных проектов в энергетик...
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв посетил стройплощадку Ленинградской АЭС
22 янв. 2025, 15:30
1657
22 января 2025 года в рамках рабочего визита на Ленинградскую АЭС генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв посетил строительную площадку и проконтролировал сооружение новых энергоблоков атомной станции. «Почти год назад мы заливали первый бетон в фундамент здания реактора энергоблока № 7. Сейчас фундаменты всех зданий ядерного острова готовы к возведению...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу по развитию энергетического комплекса Ростовской области
22 янв. 2025, 13:00
1423
Под руководством Сергея Цивилева состоялось совещание, посвященное реализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы и дальнейшему развитию энергетики Ростовской области. Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко и представит...
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
20 янв. 2025, 09:00
2437
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле, передает корреспондент ТАСС. Документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень: он закрепляет их статус как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития...
Роман Старовойт провел первое заседание проектного офиса по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
17 янв. 2025, 16:00
4807
В заседании приняли участие представители Минтранса России, Росжелдора, ОАО «РЖД», Правительства Москвы, ООО «ВСМ Две Столицы», ГТЛК, другие участники проекта. «Согласно плану, активная фаза строительства магистрали должна начаться в этом году, поэтому одна из основных задач – это завершение проектирования и получение заключения Главгосэкспертизы по всем эт...
В Минтрансе обсудили вопрос строительства обхода Адлера
17 янв. 2025, 13:00
3900
Министр транспорта Роман Старовойт провел первое заседание экспертного совета по рассмотрению технико-экономических параметров инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры. «Минтранс и подведомственные организации реализуют крупнейшие в стране инфраструктурные проекты в области транспорта. Такие объекты, как правило, являются уникальными, а решения по ним требуют всестороннего ра...
Россия и Ливия активизируют сотрудничество в энергетической сфере
16 янв. 2025, 18:00
4565
Роман Маршавин провёл рабочую встречу с Послом Ливии в России Эмхемедом Альмаграви.  Ключевой темой встречи стала подготовка к возобновлению деятельности Российско-Ливийской Межправкомиссии. Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.  Прорабатывается возможность проведения двусторонней встречи сопредседате...
Минэнерго России приняло участие в 15-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA)
13 янв. 2025, 11:30
5309
Утверждены долгосрочные планы по строительству объектов ВИЭ, согласно которым мощности по солнечной и ветровой энергетики в России вырастут к 2042 году более чем в четыре раза, достигнув 17 ГВт. Об этом сообщил Евгений Грабчак в ходе пленарной сессии Ассамблеи IRENA.  Уже сейчас развитие возобновляемых источников идёт ускоренным темпом в зонах приоритетного роста спроса на электроэнергию &...
Сергей Цивилев обсудил с руководителями энергетических компаний актуальные вопросы работы российского энергетического комплекса
10 янв. 2025, 11:00
5705
Сергей Цивилев провел рабочее совещание, посвященное итогам 2024 года и дальнейшим планам развития российского энергетического комплекса. В ходе встречи заместители Министра энергетики и руководители энергетических компаний отчитались о проделанной работе и доложили о текущих задачах.   Министр уделил особое внимание реализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042...
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
28 дек. 2024, 09:15
6782
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В нём приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы и других профильных ведомств, правительства города Москвы и Московской области, депутаты Госдумы, руководители и представ...
Александр Новак провёл заседание совета директоров «Кавказ.РФ»
20 дек. 2024, 12:15
7024
На площадке Координационного центра Правительства вице-премьер Александр Новак провёл 132-е заседание совета директоров института развития СКФО. Открывая мероприятие, он поблагодарил участников за активное взаимодействие в решении поставленных задач и отметил позитивную динамику социально-экономического развития округа по предварительным итогам года. «Уходящий г...
Приоритетные транспортные проекты Сахалинской области обсудили в Минтрансе России
20 дек. 2024, 11:45
6850
Министр транспорта Роман Старовойт провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Обсуждались ключевые для региона направления транспортного развития. Сахалинская область – единственный в стране островной регион, расположенный на 87 островах и включающий в себя остров Сахалин с прилегающими к нему территориями, в связи c чем особо важную роль играет развитие портово...