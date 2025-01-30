В 36 населенных пунктах Подмосковья началось строительство новых газопроводов по губернаторской программе
Подмосковные газовики приступили к реализации губернаторской программы газификации 2025 года, которая в конце прошлого года отметила своё 20-летие. В этом году в программу вошло 70 населённых пунктов, в 36 них «Мособлгаз» уже приступил к строительным работам.
Новые газораспределительные сети строятся в деревнях Еднево, Ильинское, Любятино Волоколамского г.о., деревнях Клово, Мельниково Наро-Фоминского г.о., деревнях Гора, Шелогурово г.о. Шатура, деревнях Новая, Князчино Талдомского г.о. и в других насёленных пунктах еще 11 муниципалитетов Московской области.
Первый в этом году газопровод будет введён в эксплуатацию до конца января в селе Куплиям в г.о. Егорьевске. Протяжённость новой сети составит 7,2 километра, подключиться к газу смогут жители 247 домовладений.
«В 2025 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим порядка 300 км новых газопроводов в 70 населённых пунктах, что сделает жизнь 9,3 тысяч подмосковных жителей комфортнее», — отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области.