В 36 населенных пунктах Подмосковья началось строительство новых газопроводов по губернаторской программе

Подмосковные газовики приступили к реализации губернаторской программы газификации 2025 года, которая в конце прошлого года отметила своё 20-летие. В этом году в программу вошло 70 населённых пунктов, в 36 них «Мособлгаз» уже приступил к строительным работам.

Новые газораспределительные сети строятся в деревнях Еднево, Ильинское, Любятино Волоколамского г.о., деревнях Клово, Мельниково Наро-Фоминского г.о., деревнях Гора, Шелогурово г.о. Шатура, деревнях Новая, Князчино Талдомского г.о. и в других насёленных пунктах еще 11 муниципалитетов Московской области.

Первый в этом году газопровод будет введён в эксплуатацию до конца января в селе Куплиям в г.о. Егорьевске. Протяжённость новой сети составит 7,2 километра, подключиться к газу смогут жители 247 домовладений.