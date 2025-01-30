Вячеслав Гладков и Борис Эбзеев обсудили меры по обеспечению стабильного электроснабжения Белгородской области

В рамках рабочей поездки генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева в Белгородскую область состоялась встреча с Губернатором Вячеславом Гладковым, посвященная обеспечению надежного энергоснабжения и развитию электросетевого комплекса региона.

Одним из приоритетных вопросов стало прохождение филиалом #Белгородэнерго зимнего сезона 2024/2025. Несмотря на ограничения, связанные с проведением специальной военной операции, все мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту выполняются энергетиками в полном объеме, что обеспечивает стабильную работу электросетевых объектов в период высоких нагрузок.

Стороны обсудили также процесс консолидации электросетевых активов. Компания #РоссетиЦентр определена системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в регионе. Перечень муниципальных и региональных объектов электросетевого хозяйства области, подлежащих передаче в СТСО, согласован на 100%, работа проходит в штатном режиме.

Еще одной важной темой стало технологическое присоединение крупных объектов, в том числе жилого микрорайона «Жемчужина» и значимых социальных учреждений федерального уровня. Было отмечено, что все работы выполняются в соответствии с установленными сроками.

«В непростых сегодняшних условиях надежность электроснабжения приобретает особую значимость. Это не просто комфорт, но уверенность жителей в том, что их дома, предприятия, больницы, школы работают и будут работать в привычном ритме. Это важнейший фактор стабильности и устойчивого развития региона. Благодарю команду «Россети Центр» за профессионализм и ответственное отношение к делу», – сказал Вячеслав Гладков.

«Обеспечение стабильной работы электрических сетей в текущих условиях – наша ключевая задача. Несмотря на все сложности, мы продолжаем системную работу, выполняем ремонтные и инвестиционные программы. Совместно с региональными властями принимаем все необходимые меры, чтобы электроснабжение жителей и предприятий оставалось бесперебойным», – подчеркнул Борис Эбзеев.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр» https://t.me/rosseticentriprivolzhye/9400