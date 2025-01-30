Александр Новак открыл обновленные учебные аудитории НИУ «МЭИ»

29 января 2025 года Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в рамках заседания попечительского совета НИУ «МЭИ». В церемонии открытия также приняли участие генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Образовательные пространства, рабочие места молодых исследователей и поточная лекционная аудитория отремонтированы за счет средств благотворительности ПАО «Россети».

«Основу подготовки высококвалифицированных кадров мы заложили много лет назад, и наш ведущий вуз в этой области — Московский энергетический институт, который на протяжении десятилетий формирует специалистов для энергетики. Подготовка кадров для отрасли— это ключевая задача, от которой зависит не только благосостояние нашей экономики, но и внешний экономический потенциал. В рамках стратегии университета НИУ «МЭИ» будет выполнять не только задачи подготовки кадров, но и участвовать в реализации Национальных проектов, где научное сотрудничество между университетом и индустрией критически важно», — прокомментировал Александр Новак.

В рамках заседания Вице-премьер рассказал о текущей ситуации в энергетической отрасли России, акцентируя внимание на вызовах и возможностях, которые стоят перед нашей страной. Александр Новак подчеркнул, что МЭИ вносит значительный вклад в реализацию Национальных проектов через подготовку высококвалифицированных специалистов, проведение актуальных научных исследований и разработку инновационных технологий, способствующих реализации поставленных задач.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев представил Попечительскому совету проект стратегии вуза до 2036 года и продемонстрировал результаты инициативных научно-исследовательских проектов МЭИ в области технологического суверенитета и лидерства российской энергетики.

«Обеспечение технологического суверенитета является одним из наших ключевых приоритетов. Главная задача университета – развивать собственные компетенции, экспертизу и передовые технологии в энергетической сфере. Мы создаем инновационные лаборатории и исследовательские центры, которые работают над актуальными задачами энергетики будущего, включая разработку новых материалов, технологий хранения энергии и систем управления. Также в рамках нашего сотрудничества с промышленностью мы внедряем программные решения для автоматизации процессов и повышения энергетической эффективности», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Представленный проект стратегии НИУ «МЭИ» до 2036 года объединяет возможности науки, образования и отрасли и нацелен на создание платформы для научного и технологического прогресса, которая сможет обеспечить России уверенное будущее в области энергетики.​