Группа ПОЛИПЛАСТИК представит разработки на 29-й выставке «Aquaflame Moscow»

С 4 по 7 февраля Группа ПОЛИПЛАСТИК примет участие в выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow» в МВЦ «Крокус Экспо». На стенде компании будут продемонстрированы результаты развития производственных направлений и комплексные решения для различных отраслей. Посетители смогут узнать о новых разработках трубной продукции для тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, а также различных видов инженерного оборудования, в том числе для систем очистки воды. Компания впервые покажет новую модель собственного оборудования для стыковой сварки труб диаметром до 630 мм – «ПОЛИВЕЛД 630П».

Приглашаем посетить стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК – А8077, зал 13, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо».

На стенде можно будет увидеть образцы полимерных труб для горячего водоснабжения и тепловых сетей производства Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК). В линейке гибких полимерных предварительно изолированных труб особое место займут образцы труб для высокотемпературных сетей теплоснабжения – КОРДФЛЕКС. Их конструкция состоит из многослойной армированной напорной трубы, теплоизоляционного слоя из пенополиуретана и гофрированной защитной оболочки из полиэтилена. Трубы могут транспортировать теплоноситель с температурой до +130˚C и давлением до 1,6 МПа. Продукция успешно прошла несколько серий испытаний и в настоящее время активно внедряется в проекты по строительству тепловых сетей, в том числе в регионах с холодным климатом.

Перечень продукции для ГВС и отопления дополнят образцы гибких полимерных изолированных труб семейства ИЗОПРОФЛЕКС и незамерзающих трубопроводов с греющим кабелем семейства АРКТИК, предназначенных для эксплуатации в условиях вечной мерзлоты и районах Крайнего Севера. Также будут представлены стальные трубы и отводы в ППУ-изоляции производства «СМИТ-Ярцево» и комплектующие к трубопроводам от «СМИТ-Изоляция» и «СМИТ-ЭВА» (компании входят в состав Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО), а также трубы для внутридомового отопления и водоснабжения на основе термостойкого полиэтилена PE-RT и сшитого полиэтилена PE-Xа.

В конце 2024 года компания освоила производство нового вида труб для систем водоотведения – РИДЖПАЙП. Трубы изготавливаются из полипропилена в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011, имеют высокие показатели продольной и кольцевой жесткости, что позволяет применять их при высоких динамических и статических нагрузках, при отрицательных температурах, а также в условиях плотной городской застройки с большим количеством инженерных коммуникаций.

Посетители стенда также смогут увидеть образцы высокотехнологичных полимерных труб для водоснабжения, водоотведения и других областей применения со специальными свойствами.

Помимо труб, будут представлены инженерные решения для бестраншейного восстановления изношенных сетей, а также фитинги и комплектующие для строительства трубопроводных систем.

Вместе с трубным производством компания наращивает компетенции по выпуску инженерного оборудования. Несколько лет назад в связи с уходом с российского рынка европейских производителей и возросшей потребностью в качественном сварочном оборудовании Группа ПОЛИПЛАСТИК активно занялась разработкой аппаратов для сварки труб. В 2024 году был налажен выпуск оборудования под торговой маркой «ПОЛИВЕЛД». На стенде будет представлена модель «ПОЛИВЕЛД 630П» для стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром до 630 мм, в том числе с большой толщиной стенки и в сложных условиях строительной площадки. Презентация пройдет в первый день выставки – 4 февраля. Разработчики расскажут о технических характеристиках и возможностях новой модели сварочного оборудования.

По информации организаторов, в этом году площадь выставки займет почти 40 тысяч квадратных метров. Свои стенды представят свыше 700 компаний – поставщиков и производителей бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа. В деловую программу войдет более 18 мероприятий, на которых выступят представители органов государственной власти, специалисты крупнейших компаний, ведущие эксперты отрасли.

В течение всех дней работы выставки в экспозоне Группы ПОЛИПЛАСТИК можно будет получить консультации по интересующим вопросам и обсудить возможности сотрудничества.