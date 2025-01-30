«Россети Кубань» обеспечили электричеством 12 зарядных станций в Адыгее

30 янв. 2025, 16:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Кубань
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 В Адыгейском филиале «Россети Кубань» в 2024 году энергетики подключили к электрическим сетям энергокомпании 12 заправок для электротранспорта, расположенных в Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском, Красногвардейском районах и городе Майкопе Республики Адыгея. Обеспеченная терминалам совокупная мощность составила 1,8 МВт.

Зарядные станции установлены в максимально удобных для владельцев электромобилей местах. Наибольшее число их расположено в пригороде Майкопа и Майкопском районе.

Создание и расширение сети зарядных станций для электромобилей входит в число приоритетных направлений деятельности группы «Россети». Энергокомпания участвует в реализации Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры, целью которой является создание условий для широкомасштабного внедрения всех видов электротранспорта. Развитие данного вида транспорта благоприятно влияет на состояние экологии, снижает показатели загрязнения окружающей среды.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек.    

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