«Россети Кубань» отремонтировали более 320 км ЛЭП на востоке Краснодарского края в 2024 году

В 2024 году Армавирский филиал «Россети Кубань» отремонтировал свыше 320 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения в пяти районах Краснодарского края, что составляет 123% от годовых плановых показателей.

Энергетики заменили на ЛЭП 540 опор и 65 км провода, смонтировали свыше 5 тыс. новых изоляторов. В охранных зонах линий электропередачи специалисты расчистили 220 га трасс просек, чтобы исключить возможность технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

Комплекс технических мероприятий с заменой опор, изоляторов и арматуры проведены на таких высоковольтных линиях электропередачи, как «Отрадная – Удобная», «Отрадная – Попутная» в Отрадненском районе, «Связная – Дивная», «Марьино – Коноково с отпайкой на подстанцию 35 кВ «Газовая» в Успенском районе.

Выполненные работы необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к летним и зимним пикам нагрузок, обеспечения надежности электроснабжения потребителей Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского, Успенского районов и пригорода Армавира Краснодарского края.

Всего в 2024 году компания «Россети Кубань» отремонтировала свыше 4 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.